MOBILITÀ/STEFANONI (FAND): “QUALE SOSTENIBILITÀ SE MANCA IL RISPETTO PER I PEDONI?”

Lecco si riempie di parole sulla mobilità sostenibile, ma camminare per le sue strade racconta una realtà ben diversa. Marciapiedi e passaggi pedonali sono quotidianamente invasi da auto, moto, monopattini e altri ostacoli, rendendo la vita difficile, se non pericolosa, per mamme con passeggini, anziani e persone con disabilità.

La mia provocazione recente su UrbanClick, riguardante il tratto di via Antonio Ghislanzoni tra via Dante e via Appiani, ha voluto accendere i riflettori su un problema concreto. Ho ironicamente proposto la rimozione del marciapiede di fronte alle scuole, dei parcheggi riservati alle persone con disabilità e dei passaggi pedonali, per trasformare l’area in un parcheggio accessibile a tutti. Una provocazione, certo, ma il punto è chiaro: ciò che accade oggi nei fatti non è poi così diverso da questa visione paradossale.

Come cittadino e come Presidente provinciale della F.A.N.D., non posso più tacere. È inaccettabile che lo spazio riservato ai pedoni diventi terra di nessuno, con effetti devastanti sulla sicurezza e sull’accessibilità. La mobilità sostenibile non è solo una questione di piste ciclabili o di mezzi elettrici, ma parte da un principio fondamentale: il rispetto per i pedoni e l’abbattimento delle barriere architettoniche.

Chiedo con forza un intervento chiaro e deciso da parte dell’amministrazione comunale:

1. Controlli e sanzioni per chi occupa marciapiedi e passaggi pedonali in modo selvaggio.

2. Progettazione degli spazi urbani che tenga conto delle esigenze delle persone più fragili, con marciapiedi ampi, accessibili e liberi da ostacoli.

3. Promozione di una cultura del rispetto, affinché tutti i cittadini comprendano che lo spazio pubblico è un bene comune da condividere, non da prevaricare.

La soluzione è semplice: togliere auto, moto, monopattini e altri ostacoli dagli spazi dedicati ai pedoni. Non servono interventi straordinari o investimenti faraonici, ma volontà politica e una visione urbana inclusiva.

La mobilità sostenibile di cui Lecco si riempie la bocca deve diventare realtà: sicura, accessibile e rispettosa di tutti.

Silvano Stefanoni – Presidente provinciale della F.A.N.D. di Lecco