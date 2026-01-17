MOBILITÀ SUL LAGO, ORIZZONTE PER LECCO: “POTENZIARE LA NAVIGAZIONE”

Il congestionamento delle strade e la condizione delle infrastrutture lecchesi impongono una seria riflessione in merito a tutti i collegamenti di cui dispone il territorio, anche via lago.

Per questo, visto il limitato servizio di trasporto lacuale presente in città, da mesi Orizzonte per Lecco sta lavorando per approfondire nel merito la questione, anche attraverso un proficuo incontro con il Gestore Governativo della Navigazione Laghi, a cui hanno partecipato i consiglieri comunali di Orizzonte per Lecco e la segretaria di Azione.

In questo senso, lo scorso ottobre 2025, è stata presentata un’interrogazione parlamentare al Ministero dei Trasporti, a firma del segretario regionale di Azione on. Fabrizio Benzoni, per evidenziare le attuali criticità del trasporto pubblico lacuale (tra cui: la limitata frequenza delle corse, la carenza di mezzi e personale, l’assenza di sistemi moderni di prenotazione e pagamento elettronico dei biglietti con l’impossibilità della vendita anticipata) e per chiedere quali iniziative, per quanto di competenza, intenda realizzare al fine di potenziare il servizio pubblico di navigazione sul lago di Como, con particolare riferimento a un incremento del numero di mezzi e del personale dedicato, all’implementazione di sistemi di bigliettazione elettronica e di prenotazione anticipata e alla possibilità di introdurre misure tariffarie agevolate per i residenti e per gli studenti, in coerenza con gli obiettivi di equità, accessibilità e sostenibilità del servizio.

A fronte di tali richieste, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha recentemente fornito risposto scritta, a firma del Senatore Matteo Salvini, indicando una serie di dati che Orizzonte per Lecco porta all’attenzione della Città e dei Cittadini di Lecco.

Nella risposta ufficiale, il Ministero ha indicato le iniziative in corso per il potenziamento del servizio pubblico di navigazione lacuale, facendo riferimento al Piano Industriale 2025–2029 della Gestione Governativa Navigazione Laghi (GGNL).

Il piano prevede investimenti complessivi superiori a 87 milioni di euro per il rinnovo e l’ammodernamento della flotta, con l’introduzione di unità a trazione ibrida ed elettrica e il rafforzamento delle infrastrutture per la transizione energetica. Sul Lago di Como sono già operative due motonavi ibride, con ulteriori unità previste nei prossimi anni. È inoltre programmato un incremento dell’organico da 688 a 759 unità entro il 2029, per migliorare la qualità del servizio e rispondere alla crescente domanda di trasporto.

Inoltre, riferisce che 7,3 milioni di euro sono stati, invece, destinati all’introduzione della bigliettazione elettronica, alla prenotazione anticipata e all’integrazione modale, anche attraverso il biglietto combinato treno-battello. È infine in fase di studio un nuovo sistema tariffario a zone, che potrà prevedere agevolazioni per residenti, studenti e pendolari.

Il Ministero ha confermato il proprio impegno a monitorare l’attuazione delle misure, in collaborazione con Regioni ed enti locali, con l’obiettivo di garantire una mobilità lacuale più efficiente, sostenibile e accessibile.

Orizzonte per Lecco monitorerà tale impegno con grandissima attenzione, chiedendone conto, per il bene dei cittadini e per ottenere presto un miglioramento concreto del servizio, già a partire dall’orario primaverile, che auspichiamo possa prevedere un incremento di corse sul ramo lecchese, oltre a una migliore modulazione degli orari e al più volte sollecitato collegamento diretto con Varenna.

Orizzonte per Lecco