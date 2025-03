MOBILITAZIONE PER L’UCRAINA DOMANI ALLE 18.30 IN PIAZZA CERMENATI

LECCO – Mobilitazione a sostegno dell’Ucraina: domani alle 18.30 in piazza Cermenati a Lecco. “Il trattamento riservato ieri, alla Casa Bianca, al popolo ucraino e al suo Presidente lascia preoccupati e sbigottiti” commentano i promotori -. Per questo, domani, domenica 2 marzo, alle ore 18.30, invitiamo in Piazza Cermenati a Lecco chiunque voglia far sentire la propria voce e la propria vicinanza al popolo ucraino”.

Saranno presenti Azione Lecco, Italia Viva Lecco e Appello per Lecco e le associazioni culturali Cassago Chiama Chernobyl, GFE, Les Cultures, MFE, Stand for Ukraine, la comunità ucraina e l’onorevole Federica Onori di Azione.

Sono invitati all’iniziativa promosso dal segretario nazionale di Azione, Carlo Calenda, tutti i partiti, le associazioni e i cittadini che si ritrovano nei valori democratici fondativi dell’unione europea. “La resistenza dell’Ucraina dipende dall’Europa. La libertà dell’Europa dipende dalla libertà dell’Ucraina. Dobbiamo ora dimostrare di avere il coraggio di difendere le libertà democratiche che abbiamo ereditato”.

