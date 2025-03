MOBILITAZIONE PER L’UCRAINA IN PIAZZA CERMENATI, TUTTE LE FOTO

LECCO – Grande partecipazione alla mobilitazione a sostegno dell’Ucraina, in corso questa sera in Piazza Cermenati a Lecco.

Presenti in piazza Azione Lecco, Italia Viva Lecco e Appello per Lecco e le associazioni culturali Cassago Chiama Chernobyl, GFE, Les Cultures, MFE, Stand for Ukraine, la comunità ucraina e l’onorevole Federica Onori di Azione.

“Il trattamento riservato ieri, alla Casa Bianca, al popolo ucraino e al suo presidente lascia preoccupati e sbigottiti” hanno commentato i promotori -. Con questa manifestazione vogliamo far sentire la nostra voce e la nostra vicinanza al popolo ucraino”.

A seguire una galleria fotografica della mobilitazione che sta animando la città.