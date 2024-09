MODIFICHE ALLA VIABILITÀ IN SETTIMANA A LECCO: LA MAPPA INTERATTIVA

LECCO – Il Comune di Lecco comunica le modifiche alla viabilità in programma nel periodo che va da lunedì 23 a domenica 29 settembre 2024.

Corso SAN MICHELE DEL CARSO, dalle 20:00 del 23 settembre alle 06:00 del 24 settembre, istituzione di divieto di transito per lavori di demolizione e rifacimento delle passerelle pedonali del ponte sul fiume Gerenzone;

Via DON GUANELLA, il 24 settembre, istituzione di chiusura al transito pedonale per lavori al muro perimetrale;

Corso SAN MICHELE DEL CARSO, dalle 20:00 del 24 settembre alle 06:00 del 25 settembre, nel tratto compreso tra Via Tommaso Campanella e Via Credee, istituzione di divieto di transito per lavori di demolizione e rifacimento delle passerelle pedonali del ponte sul fiume Gerenzone;

Via TONIO DA BELLEDO, dalle 20:00 del 24 settembre alle 06:00 del 25 settembre, corsia discendente nel tratto compreso tra via dell’Eremo e via Risorgimento, istituzione di divieto di transito per un intervento sulla rete idrica;

Via DON FERRANTE, dal 24 al 26 settembre, nel tratto tra il civico 2 e il civico 4, parziale restringimento della sede stradale con istituzione senso unico alternato regolamentato tramite movieri per il nuovo allacciamento dell’acquedotto;

Via LEONARDO DA VINCI, dal 24 al 28 settembre, nel tratto compreso tra via Caprera e via Adda, parziale restringimento della sede stradale per lavori di scavi di saggio posa teleriscaldamento;

Piazza GIOSUE’ CARDUCCI, il 25 settembre dalle ore 09:00 alle ore 12:00, altezza del civico 8, istituzione di divieto di transito veicolare per un intervento sulla sede stradale;

Piazza GIOSUE’ CARDUCCI, il 25 settembre dalle ore 09:00 alle ore 12:00, nel tratto compreso tra via Don Giuseppe Pozzi e via Solferino, sospensione del senso unico di marcia e istituzione doppio senso di circolazione per un intervento sulla sede stradale;

Corso PROMESSI SPOSI, il 26 e 27 settembre, all’altezza del civico 21, parziale restringimento della sede stradale regolamentato tramite movieri per lavori sulla rete idrica;

Via CANTARELLI, il 27 settembre, altezza del civico 2, parziale restringimento della sede stradale con istituzione senso unico alternato regolamentato tramite movieri per lavori di nuovo allaccio acquedotto.

Vi segnaliamo inoltre che mercoledì 25 settembre alle 18:30, si terrà l’incontro calcistico Lecco – Arzignano V. presso lo stadio Rigamonti-Ceppi, in occasione del quale le vie adiacenti saranno interessate da alcune modifiche al transito veicolare e alle soste. In particolare, verrà istituito il divieto di sosta con rimozione forzata dei veicoli, a eccezione di quelli espressamente autorizzati, su tutti gli stalli di sosta di via Pascoli, via Cantarelli e nelle aree di sosta di via XI Febbraio, nel tratto compreso tra corso Matteotti e via Cantarelli, e di via Mattei dalle 14:30 alle 22:30.

Segnaliamo che a partire da lunedì 5 agosto, cambierà la viabilità di via Parini e di via Col di Lana in corrispondenza dell’intersezione con via Palestro e via Grassi grazie alla nuova rotatoria.

IL MERCATO IN CENTRO





mercoledì 25 settembre dalle 5:00 alle 15:00

via Cavour, nel tratto compreso tra via Cairoli e piazza Garibaldi, divieto di transito e la sospensione dei pass Ztl (eccetto residenti e attività di carico e scarico);

viale Costituzione in direzione lungo Lario Isonzo, all’altezza dell’ingresso all’area a parcheggio di piazza Mazzini, direzione obbligatoria dritto per i veicoli transitanti;

piazza Garibaldi, divieto di sosta con rimozione forzata e divieto di transito;

piazza Mazzini, area a parcheggio, eccetto area sosta residente fronte civici 13 e 3, divieto di sosta con rimozione forzata;

piazza Mazzini, dal civico 13 al civico 3, sospensione del senso unico di circolazione e istituzione del doppio senso di circolazione;

piazza Mazzini, nel tratto compreso tra il civico 15, piazza Garibaldi e l’area a parcheggio, divieto di transito;

via Nazario Sauro, divieto di sosta con rimozione forzata e sospensione della rilevazione degli accessi Ztl;

via Nazario Sauro, dal varco Ztl a piazza Garibaldi, divieto di transito;

via Roma, nel tratto compreso tra piazza XX Settembre e via Carlo Cattaneo, divieto di transito e sospensione dei pass Ztl (eccetto residenti e attività di carico e scarico);

via Roma, all’intersezione con via Carlo Cattaneo, obbligo di dare la precedenza e di svolta a sinistra.

Per maggiori informazioni, Comune di Lecco:

servizio viabilità – 0341 481316

servizio manutenzione – 0341 481371

