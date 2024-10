MODIFICHE ALLA VIABILITÀ IN SETTIMANA A LECCO: LA MAPPA INTERATTIVA

LECCO – Il Comune di Lecco comunica le modifiche alla viabilità in programma nel periodo che va da lunedì 21 a domenica 27 ottobre 2024.

viale DANTE ALIGHIERI, dal 21 al 23 ottobre, altezza civico 16, restringimento del marciapiede per lavori di spostamento armadio fibra ottica;

via GIUSEPPE ARRIGONI, dal 21 al 25 ottobre, restringimento per lavori di ripristino della sede stradale;

via DEI PARTIGIANI, dal 21 al 25 ottobre, restringimento per lavori di posa dissuasori;

via VOLONE, dal 21 al 25 ottobre, restringimento per lavori di ripristino della sede stradale;

via DON GIOVANNI PIATTI, dal 21 al 26 ottobre, restringimento per rimessa in quota chiusini.

via FRANCESCO BARACCA, dal 21 al 31 ottobre, restringimenti per lavori di ripristino della sede stradale;

via BELFIORE, dal 21 al 31 ottobre, restringimenti per lavori di ripristino della sede stradale;

via CADUTI LECCHESI A FOSSOLI, dal 21 al 31 ottobre, restringimenti per lavori di ripristino della sede stradale;

via GIUSEPPE GIUSTI, dal 21 al 31 ottobre, restringimenti per lavori di ripristino della sede stradale;

via TITO SPERI, dal 21 al 31 ottobre, restringimenti per lavori di ripristino della sede stradale;

via GRAZIANO TUBI, dal 21 ottobre all’8 novembre, civico 41, restringimento per realizzazione nuova presa gas;

via TONIO DA BELLEDO, dalle 22:00 del 22 ottobre alle 6:00 del 23 ottobre, civico 33, divieto di transito veicolare corsia discendente da via dell’Eremo e via Risorgimento per un intervento sulla rete idrica;

via XI FEBBRAIO, il 24 ottobre dalle 9:00 alle 12:00, pressi rotatoria zona centro commerciale, restringimento per lavori di ispezione rete fognaria;

via CAPODISTRIA, il 24 ottobre dalle 9:00 alle 18:00, divieto di transito, divieto di sosta con rimozione forzata negli stalli individuati con segnaletica verticale per smontaggio gru;

via GIACOMO LEOPARDI, il 24 ottobre dalle 9:00 alle 18:00, tra via Ca’ Rossa e via Capodistria, revoca del senso unico per smontaggio gru;

via DEL SARTO, il 24 ottobre dalle 9:00 alle 18:00, civico 34, divieto di transito, istituzione doppio senso di circolazione per residenti e attività e limite massimo di velocità 30 Km/h per un intervento sulla rete idrica;

corso CARLO ALBERTO, dal 24 al 28 ottobre, controviale, restringimento regolamentato tramite movieri per allaccio alla rete elettrica;

via DON RODRIGO, il 25 ottobre dalle 9:00 alle 18:00, tra il civico 1 di via Don Rodrigo e il civico 3 di via Lucia, divieto di transito, istituzione doppio senso di circolazione solo per residenti e attività, limite massimo di velocità 30 km/h e divieto di sosta con rimozione forzata negli stalli di sosta;

via GARABUSO, il 25 ottobre dalle 9:00 alle 18:00, tra il civico 7 di via Don Rodrigo a piazzetta Guerrazzi, divieto di transito, istituzione doppio senso di circolazione solo per residenti e attività;

via UGO FOSCOLO, il 25 ottobre, restringimento area parcheggio per lavori di riparazione rete gas;

In occasione della cerimonia del 35° anniversario di istituzione del Gruppo Comunale di Protezione civile, sabato 26 ottobre dalle ore 8:30 alle ore 13:00, vi segnaliamo il divieto di sosta con rimozione forzata in via Palestro, tra i civici 1 e 3 e tra i civici 4 e 12;

IL MERCATO IN CENTRO





mercoledì 23 ottobre dalle 5:00 alle 15:00

via Cavour, nel tratto compreso tra via Cairoli e piazza Garibaldi, divieto di transito e la sospensione dei pass Ztl (eccetto residenti e attività di carico e scarico);

viale Costituzione in direzione lungo Lario Isonzo, all’altezza dell’ingresso all’area a parcheggio di piazza Mazzini, direzione obbligatoria dritto per i veicoli transitanti;

piazza Garibaldi, divieto di sosta con rimozione forzata e divieto di transito;

piazza Mazzini, area a parcheggio, eccetto area sosta residente fronte civici 13 e 3, divieto di sosta con rimozione forzata;

piazza Mazzini, dal civico 13 al civico 3, sospensione del senso unico di circolazione e istituzione del doppio senso di circolazione;

piazza Mazzini, nel tratto compreso tra il civico 15, piazza Garibaldi e l’area a parcheggio, divieto di transito;

via Nazario Sauro, divieto di sosta con rimozione forzata e sospensione della rilevazione degli accessi Ztl;

via Nazario Sauro, dal varco Ztl a piazza Garibaldi, divieto di transito;

via Roma, nel tratto compreso tra piazza XX Settembre e via Carlo Cattaneo, divieto di transito e sospensione dei pass Ztl (eccetto residenti e attività di carico e scarico);

via Roma, all’intersezione con via Carlo Cattaneo, obbligo di dare la precedenza e di svolta a sinistra.

