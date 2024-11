MODIFICHE ALLA VIABILITÀ IN SETTIMANA A LECCO: LA MAPPA INTERATTIVA

LECCO – Il Comune di Lecco comunica le modifiche alla viabilità in programma nel periodo che va da lunedì 11 a domenica 17 novembre 2024.

CLICCA SUI SIMBOLI DELLE MAPPE PER VEDERE LA VIA INTERESSATA

via GIUSEPPE ONGANIA, dalle 18:00 dell’8 novembre alle 18:00 del 15 novembre, divieto di transito veicolare per proroga dei lavori per la costruzione della rete del teleriscaldamento;

via RESINELLI, dalle 18:00 dell’8 novembre alle 18:00 del 15 novembre, sospensione senso unico di marcia, istituzione doppio senso di circolazione con accesso e uscita da Largo Montenero, limite massimo di velocità 30 Km/h, divieto di sosta con rimozione forzata, negli stalli individuati con segnaletica verticale, per proroga dei lavori per la costruzione della rete del teleriscaldamento;

via SAN NICOLÒ, dalle 18:00 dell’8 novembre alle 18:00 del 15 novembre, intersezione con via Resinelli istituzione obbligo di svolta a destra, per proroga dei lavori per la costruzione della rete del teleriscaldamento;

via CAPRERA, dalle 9:00 dell’11 novembre alle 18:00 del 7 dicembre, divieto di transito, eccetto residenti secondo l’andamento del cantiere e divieto di sosta con rimozione forzata negli stalli individuati con segnaletica verticale, per la costruzione rete di teleriscaldamento;

via GIOVANNI AMENDOLA, il 12 novembre dalle 9:00 alle 12:00, divieto di transito veicolare in direzione discendente nel tratto compreso tra via Digione e via Antonio Ghislanzoni, per occupazione suolo pubblico per montaggio gru di cantiere;

via DEI PARTIGIANI, il 12 e 13 novembre dalle 9:00 alle 18:00, all’altezza del civico 90, istituzione di divieto di transito per un’occupazione del suolo pubblico;

via IX FEBBRAIO, il 12 e 13 novembre dalle 9:00 alle 18:00, nel tratto compreso tra via Micca Pietro e corso San Michele del Carso, revoca senso unico e istituzione doppio senso di marcia per residenti e attività produttive e limite massimo di velocità 30 km/h per un’occupazione del suolo pubblico.

via ROMA, dalle 8:30 del 13 novembre alle 17:00 del 14 novembre, tratto compreso tra piazza Garibaldi e il civico 32, divieto di circolazione per un intervento di sistemazione pavimentazione;

via GIOVANNI AMENDOLA, dalle 20:00 del 13 novembre alle 6:00 del 14 novembre, tratto compreso tra i civici 55-57, divieto di circolazione per lavori di asfaltatura;

via RISORGIMENTO, dalle 20:00 del 14 novembre alle 6:00 del 15 novembre, divieto di circolazione nel tratto compreso tra via Monsignor Giuseppe Polvara e via Tonio da Belledo per lavori di asfaltatura;

Per maggiori informazioni, Comune di Lecco:

servizio viabilità – 0341 481316

servizio manutenzione – 0341 481371

Rielaborazione mappe © IperG 2024