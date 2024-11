MODIFICHE ALLA VIABILITÀ IN SETTIMANA A LECCO: LA MAPPA INTERATTIVA

LECCO – Il Comune di Lecco comunica le modifiche alla viabilità in programma nel periodo che va da lunedì 18 a domenica 24 novembre 2024.

via GIUSEPPE PARINI, dal 18 novembre al 22 novembre, restringimento per lavori di realizzazione rete teleriscaldamento;

Dal 18 novembre al 27 dicembre restringimento per ripristini della sede stradale in:

via RISORGIMENTO,

via DELLA PERGOLA

via MONSIGNOR GIUSEPPE POLVARA,

via PASUBIO,

via PALESTRO,

via MOVEDO,

via MILAZZO,

via CARLO MAURI,

via MAGENTA,

via ALFONSO LAMARMORA,

via GIOVAN BATTISTA GRASSI,

via GONDOLA,

via GARABUSO,

via ANTONIO FOGAZZARO,

via FILANDA,

via FIANDRA,

via DIGIONE,

via GIOVANNI AMENDOLA,

via DEL SARTO,

via DEL NIBBIO,

via CARLO CATTANEO,

via BUOZZI BRUNO,

via BEZZECCA,

corso BERGAMO,

via BELFIORE,

via LORENZO BALICCO,

via ASPROMONTE,

via APPIANI,

via MARTIRI DELLA LIBERAZIONE,

via ALESSIO,

via GAETANO PREVIATI,

largo CALEOTTO,

via DON LUIGI MONZA,

via ALLA SPIAGGIA,

c.so SAN MICHELE DEL CARSO,

via SAN FRANCESCO D’ASSISI,

via RIVOLTA;

via PALESTRO, dal 18 novembre al 31 gennaio, da via Montanara a via Parini, restringimento per lavori di realizzazione rete teleriscaldamento;

via CALDONE, il 20 novembre, intersezione con via Tonale, restringimento con istituzione senso unico alternato regolamentato tramite moviere per lavori di riparazione sulla rete idrica;

via CARLO CATTANEO, dalle 20:00 del 20 novembre alle 6:00 del 21 novembre, altezza civico 70, divieto di circolazione, per consentire il transito dei residenti di via Carlo Cattaneo e di via Cairoli (tratto compreso tra viale Dante e il varco di accesso alla ZTL), al fine del raggiungimento del varco di uscita dalla ZTL di via Nazario Sauro – via Volta, per un intervento sulla rete idrica;

via CARLO CATTANEO, dalle 20:00 del 20 novembre alle 6:00 del 21 novembre, nel tratto compreso tra via Sassi e via Fratelli Cairoli, sospensione temporanea del senso unico di marcia e sospensione temporanea della ZTL all’altezza del varco di via Fratelli Cairoli per consentire il transito dei residenti di via Carlo Cattaneo e di via Fratelli Cairoli (tratto compreso tra viale Dante e il varco di accesso alla ZTL), al fine del raggiungimento del varco di uscita dalla ZTL di via Nazario Sauro – via Volta, per un intervento sulla rete idrica;

via FRANCESCO BARACCA, dal 20 al 22 novembre, altezza civici dal 26 al 46, restringimento per lavori di messa in quota chiusini;

via BELFIORE, dal 20 al 22 novembre, altezza civici dal 16 al 51, restringimento per lavori di messa in quota chiusini.

Dal 21 al 30 novembre restringimento per ripristini della sede stradale in:

via ALLE FORNACI civici dal 22 al 32,

via DOMENICO CIMAROSA civici dal 4 al 6,

via ISOLA VILLATICO civici dal 2 al 4,

via PONCHIELLI dal civico 28 a via Alle Fornaci,

via PAISIELLO civici dal 8 al 28,

corso EMANUELE FILIBERTO civici dal 34 al 55,

via MICHELANGELO civico 2,

via DELL’ARMONIA;

via ALESSIO OLIVIERI, dalle 20:00 del 21 novembre alle 2:00 del 22 novembre, altezza civico 85, divieto di transito per lavori di riparazione perdita idrica in via Olivieri;

via ALESSIO OLIVIERI, dalle 20:00 del 21 novembre alle 2:00 del 22 novembre, nel tratto compreso tra il civico 5 e l’intersezione con via Zelioli, istituzione doppio senso di circolazione per lavori di riparazione perdita idrica in via Olivieri.

