MODIFICHE ALLA VIABILITÀ IN SETTIMANA A LECCO: LA MAPPA INTERATTIVA

LECCO – Il Comune di Lecco comunica le modifiche alla viabilità in programma nel periodo che va da lunedì 2 a domenica 8 dicembre 2024.

CLICCA SUI SIMBOLI DELLE MAPPE PER VEDERE LA VIA INTERESSATA

via BELVEDERE, il 2 e 3 dicembre, altezza del civico 8, restringimento per lavori di allaccio rete gas;

via CESARE CANTÙ, dal 2 al 5 dicembre, tratto altezza civico 2, restringimento con istituzione senso unico alternato per lavori di riparazione cavo rete telefonica;

via TAGLIAMENTO, dal 2 all’11 dicembre, dal civico 17 a via Alfonso Lamarmora, restringimento per ripristini della sede stradale

via GOITO, dal 2 all’11 dicembre, dal civico 4 a via Alfonso Lamarmora, restringimento per ripristini della sede stradale

corso PROMESSI SPOSI, dal 2 all’11 dicembre, angolo via Alfonso Lamarmora, restringimento per ripristini della sede stradale

via ALFONSO LAMARMORA, dal 2 all’11 dicembre, da corso Promessi Sposi a via Tagliamento, restringimento per ripristini della sede stradale;

via BEATO ANGELICO, dal 2 al 13 dicembre, altezza del civico 1, restringimento per sostituzione chiusino;

via LEGNANO, dal 2 al 13 dicembre, altezza del civico 1, restringimento per rimessa in quota chiusino;

via PALESTRO, dal 2 al 13 dicembre, altezza del civico 7, restringimento per rimessa in quota chiusino;

via AIROLDI E MUZZI, dal 2 al 13 dicembre, altezza del civico 6, restringimento per rimessa in quota chiusino;

via PASQUALE FUMAGALLI, dal 2 al 13 dicembre, altezza del civico 16, restringimento per sostituzione chiusino;

corso PROMESSI SPOSI, dal 2 al 13 dicembre, altezza del civico 118, restringimento per sistemazione chiusino;

corso PROMESSI SPOSI, dal 2 al 13 dicembre, altezza intersezione via Azzeccagarbugli, restringimento per sostituzione chiusino;

via GIOVANNI AMENDOLA, dal 2 al 13 dicembre, altezza del civico 23, restringimento per sostituzione chiusini;

via VERCELLONI, dal 2 al 14 dicembre, restringimento per lavori di ripristino definitivo manto stradale;

via DON GIUSEPPE POZZI, dal 2 al 14 dicembre, restringimento per lavori di ripristino definitivo manto stradale;

via MARIA MONTESSORI, dal 2 al 14 dicembre, restringimento per lavori di ripristino definitivo manto stradale;

via AI POGGI, dal 2 al 14 dicembre, restringimento per lavori di ripristino definitivo manto stradale;

via FRATELLI BANDIERA, dal 2 al 14 dicembre, restringimento per lavori di ripristino definitivo manto stradale;

via MONSIGNOR MAURO LUIGI MONETA, dal 2 al 14 dicembre, restringimento per lavori di ripristino definitivo manto stradale;

via SEMINARIO, dal 2 al 14 dicembre, restringimento per lavori di ripristino definitivo manto stradale;

via FIANDRA, il 4 dicembre, restringimento per lavori allaccio rete gas;

via CARLO MAURI, il 4 dicembre dalle 9:00 alle 18:00, altezza via Vercelloni, divieto di transito per un intervento di smontaggio gru;

via MENTANA, il 4 dicembre dalle 9:00 alle 18:00, nel tratto compreso tra i civici 25 e 49, sospensione senso unico di marcia e istituzione doppio senso di circolazione solo per residenti e attività produttive, per un intervento di smontaggio gru;

via CARLO MAURI, il 4 dicembre dalle 9:00 alle 18:00, nel tratto compreso tra l’intersezione con via Mentana e l’area di cantiere, sospensione senso unico di marcia e istituzione doppio senso di circolazione solo per residenti e attività produttive, per un intervento di smontaggio gru;

via FRATELLI BANDIERA, il 4 dicembre dalle 9:00 alle 18:00, sospensione senso unico di marcia e istituzione doppio senso di circolazione solo per residenti e attività produttive;

viale DON GIOVANNI TICOZZI, dalle 20:00 del 5 dicembre alle 6:00 del 6 dicembre, tratto compreso tra rotatoria Ticozzi/Toscanini e rotatoria Ticozzi/Overijse, divieto di transito in direzione Lecco centro per intervento di allaccio alla rete fognaria;

via SALVATORE SASSI, dalle 9:30 del 5 dicembre alle 17:00 del 7 dicembre, altezza del civico 3, restringimento con istituzione senso unico alternato regolamentato tramite impianto semaforico, per lavori di allaccio teleriscaldamento.

Per maggiori informazioni, Comune di Lecco:

servizio viabilità – 0341 481316

servizio manutenzione – 0341 481371

Rielaborazione mappe © IperG 2024