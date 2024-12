MODIFICHE ALLA VIABILITÀ IN SETTIMANA A LECCO: LA MAPPA INTERATTIVA

LECCO – Il Comune di Lecco comunica le modifiche alla viabilità in programma nel periodo che va da lunedì 23 a domenica 29 dicembre 2024.

Proroga restringimenti per lavori di ripristino della sede stradale fino al 24 dicembre, in:

via BAINSIZZA, altezza civico 24;

corso GIACOMO MATTEOTTI, altezza civico 58, civico 30, civico 41 e tratto compreso tra i civici 19 e 13;

via LORENZO BALICCO, altezza civico 47;

via CALDONE, altezza civico 57 e tratto compreso tra i civico 46 e 48;

via PAPA GIOVANNI XXIII, altezza civico 22;

via PASUBIO, altezza civico 15;

via FIUMICELLA, altezza civico 29.

In occasione della processione religiosa di martedì 24 dicembre dalle ore 17:45, sarà istituito il divieto di transito, limitatamente al tempo strettamente necessario al transito della processione, in via Visconti (Chiesa della Vittoria), attraversamento piazza Manzoni, attraversamento viale Dante, via Roma, piazza XX Settembre, piazza Cermenati (basilica di San Nicolò). Il provvedimento viabilistico è disponibile a questo collegamento.

Per maggiori informazioni, Comune di Lecco:

servizio viabilità – 0341 481316

servizio manutenzione – 0341 481371

