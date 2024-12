MODIFICHE ALLA VIABILITÀ IN SETTIMANA A LECCO: LA MAPPA INTERATTIVA

LECCO – Il Comune di Lecco comunica le modifiche alla viabilità in programma nel periodo che va da lunedì 30 dicembre 2024 a domenica 5 gennaio 2025.

CLICCA SUI SIMBOLI DELLE MAPPE PER VEDERE LA VIA INTERESSATA

via ADDA, il 2 gennaio 2025 dalle 22:00 alle 23:00, altezza del civico 1, divieto di transito per lavori di manutenzione impianti illuminanti;

via FIANDRA, il 2 gennaio 2025 dalle 22:30 alle 23:30, direzione via della Pergola, divieto di transito per lavori di manutenzione impianti illuminanti;

via GIOVAN BATTISTA GRASSI, il 2 gennaio 2025 dalle 23:00 alle 24:00, divieto di transito per lavori di manutenzione impianti illuminanti.

In occasione dei festeggiamenti di capodanno, Lungolario Isonzo e largo Europa resteranno chiusi al transito veicolare dalle 22:00 del 31 dicembre all’1:00 del 1° gennaio 2025, mentre sarà istituito il divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Lungolario Isonzo dalle 19:30 del 31 all’1:00 del 1° gennaio; a questo collegamento il provvedimento viabilistico.

Per maggiori informazioni, Comune di Lecco:

servizio viabilità – 0341 481316

servizio manutenzione – 0341 481371

Rielaborazione mappe © IperG 2024