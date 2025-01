MODIFICHE ALLA VIABILITÀ IN SETTIMANA A LECCO: LA MAPPA INTERATTIVA

LECCO – Il Comune di Lecco comunica le modifiche alla viabilità in programma nel periodo che va da lunedì 6 a domenica 12 gennaio 2024.

corso MONTE SAN GABRIELE, il 10 gennaio, civico 32, restringimento con istituzione senso unico alternato regolamentato tramite movieri per lavori di riparazione sulla rete idrica;

via DELL’EREMO, il 10 al 12 gennaio, restringimento per lavori di realizzazione nuova fibra ottica;

via GRADO, dal 7 al 31 gennaio, tratto compreso tra il civico 12 e via Aquileia, divieto di transito per allestimento area di cantiere per intervento edilizio;

piazzale RICCARDO CASSIN, dal 7 gennaio al 9 febbraio, altezza parcheggio area Piccola, restringimento per lavori di realizzazione nuova rete di teleriscaldamento;

piazza STAZIONE, l’8 gennaio dalle 9:00 alle 12:00 e dalle 14:00 alle 18:00, intersezione con via Maresciallo Francesco Centrone, temporanea sospensione del transito pedonale e occupazione stallo di sosta bus per occupazione del suolo pubblico.

Per maggiori informazioni, Comune di Lecco:

servizio viabilità – 0341 481316

servizio manutenzione – 0341 481371

