MODIFICHE ALLA VIABILITÀ IN SETTIMANA A LECCO: LA MAPPA INTERATTIVA

LECCO – Il Comune di Lecco comunica le modifiche alla viabilità in programma nel periodo che va da lunedì 13 a domenica 19 gennaio 2025.

via DELL’ISOLA, il 13 gennaio, civico 23, restringimento per un intervento alla rete gas;

via ROMA, dalle 9:00 del 13 gennaio alle 18:00 del 17 gennaio, tratto compreso tra piazza Garibaldi e il civico 32, divieto di circolazione per lavori di ripristino della pavimentazione;

via TURBADA, dal 13 al 25 gennaio, restringimenti per lavori di ripristino definitivo del manto stradale;

via CALATAFIMI, dal 13 al 25 gennaio, restringimenti per lavori di ripristino definitivo del manto stradale;

piazza MANZONI, dal 13 al 25 gennaio, restringimenti per lavori di ripristino definitivo del manto stradale;

via GOITO, dal 13 al 25 gennaio, restringimenti per lavori di ripristino definitivo del manto stradale;

via SEMINARIO, dal 13 al 25 gennaio, restringimenti per lavori di ripristino definitivo del manto stradale;

piazza MAZZINI, dal 13 al 25 gennaio, restringimenti per lavori di ripristino definitivo del manto stradale;

via FRATELLI BANDIERA, dal 13 al 25 gennaio, restringimenti per lavori di ripristino definitivo del manto stradale;

via MONSIGNOR MAURO LUIGI MONETA, dal 13 al 25 gennaio, restringimenti per lavori di ripristino definitivo del manto stradale;

via LUDOVICO ARIOSTO, dal 13 al 25 gennaio, restringimenti per lavori di ripristino definitivo del manto stradale;

via TAGLIAMENTO, dal 13 al 25 gennaio, restringimenti per lavori di ripristino definitivo del manto stradale;

via ALFONSO LAMARMORA, dal 13 al 25 gennaio, restringimenti per lavori di ripristino definitivo del manto stradale;

via DON GIUSEPPE POZZI, dal 13 al 25 gennaio, restringimenti per lavori di ripristino definitivo del manto stradale;

via CANTARELLI, dal 13 al 25 gennaio, restringimenti regolamentati tramite moviere per lavori di riparazioni rete idrica e rimessa in quota chiusini;

via DON GIOVANNI PIATTI, dal 13 al 25 gennaio, restringimenti regolamentati tramite moviere per lavori di riparazioni rete idrica e rimessa in quota chiusini;

via MICCA PIETRO, dal 13 al 25 gennaio, restringimenti regolamentati tramite moviere per lavori di riparazioni rete idrica e rimessa in quota chiusini;

via FILANDA, dal 13 al 31 gennaio, restringimento per lavori di realizzazione nuovo marciapiede;

via ANTONIO CORTI, il 14 gennaio, restringimento con istituzione senso unico alternato per lavori di nuovo allaccio rete idrica;

corso GIACOMO MATTEOTTI, il 14 gennaio, civici 96-98, restringimento regolamentato tramite movieri per lavori di riparazioni rete idrica;

via DEL ROCCOLO, il 14 gennaio, civici 30-46, restringimento del marciapiede per lavori di riparazioni rete idrica;

via DELLA PERGOLA, il 15 gennaio, civico 27, restringimento del marciapiede per lavori di riparazioni rete idrica;

corso MARTIRI DELLA LIBERAZIONE, il 15 gennaio, altezza civico 174, restringimento con istituzione senso unico alternato per lavori riparazione rete idrica;

via MICCA PIETRO, il 15 gennaio dalle 8:00 alle 17:00, tratto compreso tra via dei Partigiani e via Mattia Rusconi, divieto di transito per un intervento sula rete idrica;

via ASPROMONTE, dalle 9:00 del 15 gennaio alle 18:00 del 22 gennaio, tratto da via Bezzecca a via Trieste, sospensione senso unico di marcia, istituzione doppio senso di circolazione con accesso e uscita da via Bezzecca, istituzione limite massimo di velocità 30 Km/h, divieto di sosta con rimozione forzata negli stalli individuati con segnaletica verticale, per la costruzione rete di teleriscaldamento;

via TRIESTE, dalle 9:00 del 15 gennaio alle 18:00 del 22 gennaio, nel tratto compreso tra il civico 10 e via Azzone Visconti, sospensione senso unico di marcia per la costruzione rete di teleriscaldamento;

via TRIESTE, dalle 9:00 del 15 gennaio alle 18:00 del 22 gennaio, nel tratto da via Azzone Visconti a via Aspromonte, istituzione doppio senso di circolazione con accesso e uscita da via Azzone Visconti, limite massimo di velocità 30 Km/h, divieto di sosta con rimozione forzata negli stalli individuati con segnaletica verticale e “Stop” con obbligo di direzione diritto e a destra nell’intersezione con via Azzone Visconti per la costruzione rete di teleriscaldamento.

via FRATELLI ROSSELLI, il 16 gennaio, tratto altezza civico 22, restringimento con istituzione senso unico alternato per lavori di nuovo allaccio rete idrica;

piazza GARIBALDI, il 16 gennaio, restringimento regolamentato tramite movieri per lavori di riparazioni rete idrica;

via PASQUALE FUMAGALLI, dal 12 al 28 febbraio, tratto compreso tra i civici 5 e 6/b, proroga restringimento per occupazione suolo pubblico;

