MODIFICHE ALLA VIABILITÀ IN SETTIMANA A LECCO: LA MAPPA INTERATTIVA

LECCO – Il Comune di Lecco comunica le modifiche alla viabilità in programma nel periodo che va da lunedì 27 gennaio a domenica 2 febbraio 2025.

CLICCA SUI SIMBOLI DELLE MAPPE PER VEDERE LA VIA INTERESSATA

via PLINIO, dal 27 gennaio al 14 febbraio, altezza civico 6, restringimento per lavori di estensione rete gas;

corso MARTIRI DELLA LIBERAZIONE, dal 27 al 29 gennaio, altezza civico 104, restringimento con inibizione del passaggio pedonale per lavori di riparazione guasto telefonico;

via ROMA, il 28 e 29 gennaio, altezza civico 45, restringimento per lavori di riparazione rete gas;

via GABRIELE D’ANNUNZIO, dal 28 gennaio al 7 febbraio, restringimento per lavori di allaccio;

via GIUSEPPE SIRTORI, il 29 gennaio, altezza civico 1, restringimento per lavori di riparazione perdita;

via SONDRIO, dal 29 gennaio al 7 febbraio, restringimento per lavori di allaccio;

via AZZECCAGARBUGLI, il 31 gennaio dalle 7:00 alle 13:00, altezza del civico 8, divieto di transito veicolare per occupazione suolo pubblico;

via AZZECCAGARBUGLI, il 31 gennaio dalle 7:00 alle 13:00, tra il civico 20 e via Martiri di Nassiriya, istituzione doppio senso di marcia per residenti e attività produttive e limite di velocità 30 km/h per occupazione suolo pubblico;

via COMO, il 31 gennaio dalle 8:30 alle 18:00, altezza del civico 7, divieto di transito veicolare per un intervento sulla rete idrica;

via COMO, il 31 gennaio dalle 8:30 alle 18:00, tratto compreso tra il civico 8B e via Antonio Ghislanzoni e il civico 6B e via Gaetano Previati, istituzione doppio senso di marcia per residenti e attività produttive e limite di velocità 30 km/h per un intervento sulla rete idrica;

piazza SANT’ANTONIO, il 30 gennaio, restringimento con posizionamento divieti di sosta per lavori di riparazione perdita acqua;

corso PROMESSI SPOSI, il 31 gennaio, altezza civico 62, restringimento sede stradale con istituzione senso unico alternato per lavori di rinnovo allaccio acquedotto.

Per maggiori informazioni, Comune di Lecco:

servizio viabilità – 0341 481316

servizio manutenzione – 0341 481371

Rielaborazione mappe © IperG 2024