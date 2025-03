MODIFICHE ALLA VIABILITÀ IN SETTIMANA A LECCO: LA MAPPA INTERATTIVA

LECCO – Il Comune di Lecco comunica le modifiche alla viabilità in programma nel periodo che va da lunedì 31 marzo a domenica 6 aprile 2025.

via MARIO MARTELLI, il 31 marzo, civico 4, restringimento per lavori di ripristino della linea elettrica;

corso MONTE SANTO, dal 31 marzo al 3 aprile, intersezione con via Micca Pietro, restringimento con istituzione senso unico alternato a vista per lavori di sostituzione chiusino saracinesca;

corso MONTE SANTO, dal 31 marzo al 3 aprile, altezza civico 21, restringimento con istituzione senso unico alternato a vista per lavori di sostituzione chiusino saracinesca;

corso SAN MICHELE DEL CARSO, dal 31 marzo al 3 aprile, civico 13, restringimento con istituzione senso unico alternato a vista per lavori di sostituzione presa chiusino;

corso SAN MICHELE DEL CARSO, dal 31 marzo al 3 aprile, civico 47, restringimento con istituzione senso unico alternato a vista per lavori di sostituzione presa chiusino;

corso SAN MICHELE DEL CARSO, dal 31 marzo al 3 aprile, civico 11, restringimento con istituzione senso unico alternato a vista per lavori di ricarica asfalto chiusino;

corso MARTIRI DELLA LIBERAZIONE, dal 31 marzo al 4 aprile, altezza intersezione via Corti, restringimento con istituzione senso unico alternato a vista per lavori di collegamento nuova tubazione;

via ORATORIO, dal 31 marzo all’11 aprile, altezza civico 7, restringimento per intervento di posa pavimentazione in porfido;

via GIULIO FIOCCHI, dal 31 marzo all’11 aprile, nei pressi del sagrato di Belledo, restringimento con istituzione senso unico alternato da movieri per interventi di manutenzione della pavimentazione in porfido/asfalto;

via NAZARIO SAURO, dalle 9:00 del 31 marzo alle 19:00 del 13 aprile, divieto di transito, divieto di sosta con rimozione forzata negli stalli individuati con segnaletica verticale e sospensione rilevazione accessi Ztl per la costruzione rete di teleriscaldamento;

via ROMA, dalle 9:00 del 31 marzo alle 19:00 del 13 aprile, tratto da piazza Garibaldi a via Carlo Cattaneo, senso unico di marcia verso via Carlo Cattaneo per la costruzione della rete di teleriscaldamento;

via GIUSEPPE PARINI, dalle 9:00 del 31 marzo alle 18:00 del 17 aprile, da via Giovan Battista Grassi a via Giuseppe Ongania, senso unico di marcia in direzione discendente, limite di velocità 30 Km/h e obbligo di svolta a destra per i mezzi ascendenti da via Giuseppe Parini all’intersezione con via Giuseppe Ongania per la costruzione della rete di teleriscaldamento;

via PAOLO LAINI, dal 31 marzo al 18 aprile dalle 8:00 alle 18:00, tra via ai Molini e via Don Serafino Morazzone, senso unico alternato regolamentato mediante impianto semaforico e limite di velocità 30 km/h per un intervento sulla rete idrica;

via CARLO TORRI TARELLI, il 1° aprile, civico 10, restringimento con istituzione senso unico alternato a vista per lavori di sistemazione perdita su idrante sottosuolo.

