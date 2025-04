MODIFICHE ALLA VIABILITÀ IN SETTIMANA A LECCO: LA MAPPA INTERATTIVA

LECCO – Il Comune di Lecco comunica le modifiche alla viabilità in programma nel periodo che va da lunedì 14 a domenica 20 aprile 2025.

CLICCA SUI SIMBOLI DELLE MAPPE PER VEDERE LA VIA INTERESSATA,

via NAZARIO SAURO, dalle 19:00 del 13 aprile alle 19:00 del 17 aprile, divieto di transito, divieto di sosta con rimozione forzata negli stalli individuati con segnaletica verticale e sospensione rilevazione accessi ZTL per proroga lavori per la costruzione della rete di teleriscaldamento;

via ROMA, dalle 19:00 del 13 aprile alle 19:00 del 17 aprile, tratto da piazza Garibaldi a via Carlo Cattaneo, senso unico di marcia verso via Carlo Cattaneo per proroga lavori per la costruzione rete di teleriscaldamento;

piazza MAZZINI, il 14 aprile, restringimento per lavori di riparazione rete idrica;

via GIULIO FIOCCHI, il 14 aprile dalle 8:00 alle 17:00, altezza civico 56, divieto di transito per l’esecuzione di opere edili occupazione suolo pubblico;

via DELL’ISOLA, il 14 aprile dalle 8:00 alle 18:00, altezza civico 30, divieto di transito per un intervento sulla rete gas;

via GIOACCHINO ROSSINI, il 14 aprile dalle 8:00 alle 18:00, tra il civico 13 e via Paisiello, limite di velocità 30 km/h e istituzione doppio senso di marcia per residenti e attività produttive per un intervento di rinnovo allaccio acquedotto;

via RUGGERO LEONCAVALLO, il 14 aprile dalle 8:00 alle 18:00, intersezione con via Gioacchino Rossini, divieto di transito per un intervento di rinnovo allaccio acquedotto;

via RUGGERO LEONCAVALLO, il 14 aprile dalle 8:00 alle 18:00, tra i civici 1 e 22, limite di velocità 30 km/h e istituzione doppio senso di marcia per residenti e attività produttive per un intervento di rinnovo allaccio acquedotto;

ponte JOHN FITZGERALD KENNEDY, dal 14 al 18 aprile, proroga dell’interdizione del marciapiede per lavori di scavi di saggio finalizzati alla realizzazione della rete del teleriscaldamento;

via MACON, dal 14 al 29 aprile, civici 6, restringimento per lavori sulla rete idrica;

via MACON, dal 14 al 29 aprile, civici 30, restringimento per lavori sulla rete idrica;

via CAVALESINE, il 17 aprile dalle 8:00 alle 17:00, altezza civico 2/A, divieto di transito per un intervento sulla rete idrica;

via ALCIDE DE GASPERI, il 18 aprile, restringimento per occupazione suolo pubblico finalizzata a interventi di riqualificazione alloggio;

via GORIZIA, il 18 e 19 aprile, altezza civico 48, restringimento per lavori di realizzazione pozzetto Enel;

Vi segnaliamo le modifiche alla viabilità determinate dalla processione della scuola Kolbe di mercoledì 16 aprile (provvedimento viabilistico disponibile a questo collegamento) e dalle processioni di venerdì 18 aprile (provvedimento viabilistico a questo collegamento).

Per maggiori informazioni, Comune di Lecco:

servizio viabilità – 0341 481316

servizio manutenzione – 0341 481371

Rielaborazione mappe © IperG 2025