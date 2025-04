MODIFICHE ALLA VIABILITÀ IN SETTIMANA A LECCO: LA MAPPA INTERATTIVA

LECCO – Il Comune di Lecco comunica le modifiche alla viabilità in programma nel periodo che va da lunedì 28 aprile a domenica 4 maggio 2025.

via DELL’ISOLA, il 28 aprile dalle 8:00 alle 18:00, altezza civico 30, divieto di transito per intervento sulla rete gas;

via FRATELLI CAIROLI, dalle 9:00 del 28 aprile alle 18:00 dell’8 giugno, tratto da viale Dante Alighieri a via Carlo Cattaneo, divieto di transito eccetto residenti secondo l’andamento del cantiere e divieto di sosta con rimozione forzata negli stalli individuati con segnaletica verticale per costruzione rete di teleriscaldamento;

via CARLO CATTANEO, dalle 9:00 del 28 aprile alle 18:00 dell’8 giugno, tratto da piazza Mazzini a via Fratelli Cairoli, sospensione rilevazione accessi ZTL da via Carlo Cattaneo per costruzione rete di teleriscaldamento;

via CAVALESINE, il 29 aprile dalle 8:00 alle 17:00, altezza civico 2/A, divieto di transito per intervento sulla rete idrica;

via GIUSEPPE PARINI, il 29 e 30 aprile, civico 20, restringimento regolamentato da movieri per lavori di nuovo allaccio fognatura.

Per maggiori informazioni, Comune di Lecco:

servizio viabilità – 0341 481316

servizio manutenzione – 0341 481371

