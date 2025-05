MODIFICHE ALLA VIABILITÀ IN SETTIMANA A LECCO: LA MAPPA INTERATTIVA

LECCO – Il Comune di Lecco comunica le modifiche alla viabilità in programma nel periodo che va da lunedì 12 a domenica 18 maggio 2025.

CLICCA SUI SIMBOLI DELLE MAPPE PER VEDERE LE VIE INTERESSATE,



Tra le modifiche alla viabilità della prossima settimana, vengono segnalate in maniera particolare quelle determinate dal pellegrinaggio al santuario di Lourdes di Acquate di martedì 13 maggio, dalle 20.30 alle 21.30 . Nell’occasione è previsto il divieto di transito e comunque limitatamente al tempo strettamente necessario al transito della processione religiosa, nelle seguenti vie: via Renzo, via Don Rodrigo, via Lucia, via Resegone, via Movedo civico 39, via Montessori, via ai Poggi, via Don Piatti e via Capiloccio. Provvedimento viabilistico a questo collegamento.

Via DELL’ISOLA, il 12 maggio dalle 8 alle 18, altezza civico 30, divieto di transito per un intervento sulla rete gas;

via RENZO TRAMAGLINO, il 12 maggio dalle 9 alle 12, nel tratto compreso tra il civico 19 di piazza della Vittoria e il civico 33 di via R. Tramaglino, divieto di transito per lavorazioni edili;

lungolario PIAVE, il 12 maggio, altezza civico 14, restringimento per rifacimento allaccio;

via SAN NICOLÒ, altezza civico 1, dal 12 al 13 maggio, restringimento regolamentato tramite movieri per lavori sulla rete idrica dal 12 al 13 maggio;

via GORIZIA, altezza civico 42, il 13 maggio, restringimento regolamentato tramite movieri per rinnovo allaccio;

via RAFFAELLO SANZIO, il 13 maggio dalle 9 alle 17:

– divieto di transito veicolare all’altezza del civico 5,

– sospensione senso unico, istituzione doppio senso di marcia per residenti e attività produttive e limite massimo di velocità 30 km/h nel tratto di via Cesare Cantù compreso tra il civico 14 e via Raffaello Sanzio per occupazione suolo pubblico;

via MAGGIORE, il 14 maggio dalle 8.30 alle 18:

– divieto di transito all’altezza del civico 16,

– sospensione senso unico, istituzione doppio senso di circolazione per residenti e attività produttive e limite massimo di velocità 30 km/h nel tratto compreso tra il civico 16 e l’intersezione con corso Carlo Alberto e nel tratto compreso tra il civico 18 e l’intersezione con via dei Pescatori per isolamento presa rete gas;

vicolo SAN GIACOMO, altezza civico 4, dalle 21 del 14 maggio alle 6 del 15 maggio, divieto di transito per nuovo allaccio acquedotto;

strada AGRO SILVO PASTORALE FALGHERA PONTE TENAGLIA, dal 14 maggio al 20 giugno dalle 7 alle 20, divieto di transito veicolare e pedonale ;

via GIOVANNI BATTISTA SALA, altezza civico 2, il 15 maggio dalle 8 alle 17, divieto di transito ;

località SVIZZERA, altezza via Ramello, dal 15 al 16 maggio, restringimento per lavori di rinnovo allacciamento rete gas.

Per maggiori informazioni, Comune di Lecco:

servizio viabilità – 0341 481316

servizio manutenzione – 0341 481371

Rielaborazione mappe © IperG 2025, attenzione la ricostruzione viene fatta in base alle informazioni erogate dal Comune e la compatibilità con Google Maps, quindi decliniamo la responsabilità per eventuali imprecisioni.