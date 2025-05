MODIFICHE ALLA VIABILITÀ IN SETTIMANA A LECCO: LA MAPPA INTERATTIVA

LECCO – Il Comune di Lecco comunica le modifiche alla viabilità in programma nel periodo che va da lunedì 26 maggio a domenica 1° giugno 2025.

via DEI PARTIGIANI, il 26 maggio dalle 9:00 alle 18:00, all’altezza del civico 90, divieto di transito;

via IX FEBBRAIO, il 26 maggio dalle 9:00 alle 18:00, istituzione doppio senso di marcia per residenti e attività produttive e limite di velocità 30 km/h;

via GRAZIANO TUBI, dalle 20:00 del 26 maggio alle 6:00 del 27 maggio, altezza civico 1, divieto di transito;

via GRAZIANO TUBI, dalle 20:00 del 26 maggio alle 6:00 del 27 maggio, tra il civico 2 e via XI Febbraio, istituzione doppio senso di marcia solo per residenti e limite di velocità 30 km/h;

corso MONTE SAN GABRIELE, dal 26 al 28 maggio, altezza intersezione con via del Sole, restringimento per ricarica asfalto su buca;

corso MONTE SANTO, dal 26 al 28 maggio, altezza civico 26, restringimento per sostituzione e rialzo in quota chiusini;

corso SAN MICHELE DEL CARSO, dal 26 al 28 maggio, civico 18, restringimento regolamentato tramite movieri per sistemazione e livellamento stradale idrante sottosuolo;

via GIOVANNI AMENDOLA, il 28 maggio, altezza intersezione via dell’Isola, restringimento per riparazione perdita acqua;

via GRADO, dalle 9:00 del 1° giugno alle 17:00 del 1° luglio, tra il civico 12 e via Aquileia, divieto di transito per occupazione suolo pubblico.

Segnaliamo che per consentire il passaggio della 18a tappa del Giro d’Italia a Lecco, nella giornata di giovedì 29 maggio, sono previste modifiche alla viabilità disponibili all’ordinanza prefettizia a questo collegamento.

Per maggiori informazioni, Comune di Lecco:

servizio viabilità – 0341 481316

servizio manutenzione – 0341 481371

