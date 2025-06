MODIFICHE ALLA VIABILITÀ IN SETTIMANA A LECCO: LA MAPPA INTERATTIVA

LECCO – Il Comune di Lecco comunica le modifiche alla viabilità in programma nel periodo che va da lunedì 30 giugno a domenica 6 luglio 2025.

CLICCA SUI SIMBOLI DELLE MAPPE PER VEDERE LA VIA INTERESSATA,

?

Tra i lavori che interessano il Cimitero Monumentale di Lecco, da lunedì 30 giugno verranno realizzate le opere di scavo e di posa della nuova linea per le acque meteoriche su viale Turati.

Per consentire lo svolgimento dei lavori, a decorrere dalle ore 9 del 30 giugno , è istituito il senso unico di marcia – da Piazzale dei Cappuccini verso via Col di Lana – nel tratto confinante con il complesso cimiteriale (tra il civico 3 e l’intersezione con via Col di Lana) con limite massimo di velocità 30 km/h e divieto di transito per veicoli di massa a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate: le modifiche viabilistiche saranno in vigore fino al 25 luglio 2025 .

, è istituito il senso unico di marcia – da Piazzale dei Cappuccini verso via Col di Lana – nel tratto confinante con il complesso cimiteriale (tra il civico 3 e l’intersezione con via Col di Lana) con limite massimo di velocità 30 km/h e divieto di transito per veicoli di massa a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate: le modifiche viabilistiche saranno in vigore . Gli interventi vedranno anche il rinforzo all’intradosso dei solai del camminamento dall’ala Est, che resterà, pertanto, chiusa al pubblico.

Le altre vie che modificheranno la propria circolazione sono:

via TRIESTE, il 30 giugno, intersezione con via Azzone Visconti, restringimento per sostituzione saracinesca;

via SILVIO PELLICO, il 30 giugno dalle 8:00 alle 18:00, altezza civico 7, divieto di transito;

via GRASSI, il 30 giugno e il 1° luglio dalle 8:00 alle ore 16:30, divieto di transito all’altezza del civico 6 e sospensione senso unico e istituzione doppio senso di circolazione solo per residenti e ingresso parcheggio pubblico nel tratto tra via Parini e il civico 6 per occupazione suolo pubblico;

viale TURATI, dalle 9:00 del 30 giugno alle 18:00 del 25 luglio, tratto compreso tra il civico 3 e l’intersezione con via Col di Lana, revoca doppio senso e istituzione senso unico di marcia (in direzione da Piazzale dei Cappuccini verso via Col di Lana), divieto di transito, limite di 30 km/h e divieto di transito per veicoli di massa a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate;

via BEZZECCA, il 1° luglio dalle 9:00 alle 18:00, intersezione via Aspromonte, divieto di transito;

via BEZZECCA, il 1° luglio dalle 9:00 alle 18:00, nel tratto compreso tra il civico 20 e via Lazzaretto, revoca senso unico e istituzione doppio senso di marcia per residenti e attività produttive e limite di 30 km/h;

via GHISLANZONI, il 1° e 2 luglio, civico 64, restringimento per nuovo allaccio fognatura;

via BELVEDERE, dalla mezzanotte del 2 luglio alle 17:00 dell’8 luglio, altezza passaggio a livello, divieto di transito veicolare e pedonale.

IL MERCATO IN CENTRO





mercoledì 2 luglio dalle 5:00 alle 15:00:

via Cavour, nel tratto compreso tra via Cairoli e piazza Garibaldi, divieto di transito e la sospensione dei pass Ztl (eccetto residenti e attività di carico e scarico);

viale Costituzione in direzione lungo Lario Isonzo, all’altezza dell’ingresso all’area a parcheggio di piazza Mazzini, direzione obbligatoria dritto per i veicoli transitanti;

piazza Garibaldi, divieto di sosta con rimozione forzata e divieto di transito;

piazza Mazzini, area a parcheggio, eccetto area sosta residente fronte civici 13 e 3, divieto di sosta con rimozione forzata;

piazza Mazzini, dal civico 13 al civico 3, sospensione del senso unico di circolazione e istituzione del doppio senso di circolazione;

piazza Mazzini, nel tratto compreso tra il civico 15, piazza Garibaldi e l’area a parcheggio, divieto di transito;

via Nazario Sauro, divieto di sosta con rimozione forzata e sospensione della rilevazione degli accessi Ztl;

via Nazario Sauro, dal varco Ztl a piazza Garibaldi, divieto di transito;

via Roma, nel tratto compreso tra piazza XX Settembre e via Carlo Cattaneo, divieto di transito e sospensione dei pass Ztl (eccetto residenti e attività di carico e scarico);

via Roma, all’intersezione con via Carlo Cattaneo, obbligo di dare la precedenza e di svolta a sinistra.

Per maggiori informazioni, Comune di Lecco:

servizio viabilità – 0341 481316

servizio manutenzione – 0341 481371

Rielaborazione mappe © IperG 2025