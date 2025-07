MODIFICHE ALLA VIABILITÀ IN SETTIMANA A LECCO: LA MAPPA INTERATTIVA

LECCO – Il Comune di Lecco comunica le modifiche alla viabilità in programma nel periodo che va da lunedì 14 a domenica 20 luglio 2025.

CLICCA SUI SIMBOLI DELLE MAPPE PER VEDERE LA VIA INTERESSATA,

via GORIZIA, il 14 luglio, civico 42, restringimento regolamentato tramite movieri per riparazione perdita acqua;

via GAETANO PREVIATI, il 14 luglio dalle 7:00 alle 17:00, civico 1, divieto di transito veicolare per occupazione suolo pubblico;

via GAETANO PREVIATI, il 14 luglio dalle 7:00 alle 17:00, nel tratto tra il civico 1 e via Como, sospensione senso unico e istituzione doppio senso di circolazione per residenti e attività commerciali per occupazione suolo pubblico;

via APPIANI, il 14 luglio dalle 8:00 alle 17:00, tratto tra via Carlo Pizzi e corso Martiri della Liberazione, divieto di transito e divieto di sosta con rimozione forzata negli stalli individuati con segnaletica verticale per occupazione suolo pubblico;

via CARLO PIZZI, il 14 luglio dalle 8:00 alle 17:00, inversione senso di marcia con istituzione senso unico in direzione via Amendola e istituzione di “Stop” e obbligo di svolta a destra all’intersezione con via Amendola per occupazione suolo pubblico;

corso MONTE ORTIGARA, dal 14 al 18 luglio, civici dal 12 all’86, restringimento per sostituzione e riparazione chiusini;

via UGO FOSCOLO, dal 14 al 18 luglio, altezza intersezione via Fiume, parziale restringimento regolamentato tramite movieri per posa contatore Enel e palo di sostegno per attraversamento stradale cavo elettrico;

via GRADO, dalle 9:00 del 14 luglio alle 17:00 del 18 luglio, tratto compreso tra il civico 12 e via Aquileia, divieto di transito;

via FRANCESCO NULLO, dal 14 al 23 luglio, restringimento dell’area a parcheggio per la costruzione rete di teleriscaldamento;

via PIETRO NAVA, dalle 20:00 del 14 luglio alle 6:00 del 15 luglio, tratto compreso tra il civico 7 e intersezione con Lungolario Isonzo, divieto di transito;

vie PIETRO NAVA, dalle 20:00 del 15 luglio alle 6:00 del 16 luglio e dalle 20:00 del 16 luglio alle 6:00 del 17 luglio, limite di velocità 30 km/h;

via PIETRO NAVA, dalle 20:00 del 15 luglio alle 6:00 del 16 luglio e dalle 20:00 del 16 luglio alle 6:00 del 17 luglio, nel tratto compreso tra il civico 7 e l’intersezione con Lungolario Isonzo, divieto di transito veicolare;

via PIETRO NAVA, dalle 20:00 del 15 luglio alle 6:00 del 16 luglio e dalle 20:00 del 16 luglio alle 6:00 del 17 luglio, nel tratto compreso tra le vie Giuseppe Sirtori e Carlo Torri Tarelli, istituzione doppio senso di marcia solo per residenti;

via CARLO TORRI TARELLI, dalle 20:00 del 15 luglio alle 6:00 del 16 luglio e dalle 20:00 del 16 luglio alle 6:00 del 17 luglio, limite di velocità 30 km/h;

via CARLO TORRI TARELLI, dalle 20:00 del 15 luglio alle 6:00 del 16 luglio e dalle 20:00 del 16 luglio alle 6:00 del 17 luglio, nel tratto compreso tra il civico 11 e Lungolario Cesare Battisti, divieto di transito veicolare;

via CARLO TORRI TARELLI, dalle 20:00 del 15 luglio alle 6:00 del 16 luglio e dalle 20:00 del 16 luglio alle 6:00 del 17 luglio, nel tratto compreso tra via Nava e il civico 11, istituzione doppio senso di marcia solo per residenti;

via GIUSEPPE SIRTORI, dalle 20:00 del 15 luglio alle 6:00 del 16 luglio e dalle 20:00 del 16 luglio alle 6:00 del 17 luglio, inversione senso di marcia e istituzione senso unico in direzione via Nino Bixio solo per residenti;

via ASPROMONTE, il 15 luglio dalle 20:00 alle 23:00, tra i civici 14 e 17, divieto di transito;

via ASPROMONTE, il 15 luglio dalle 20:00 alle 23:00, tra il civico 14 e viale Costituzione e tra il civico 17 e via Trieste, sospensione senso unico e istituzione doppio senso di marcia solo per residenti;

via CAPRERA, il 15 luglio dalle 20:00 alle 23:00, tra i civici 11 e 15, divieto di transito;

via CAPRERA, il 15 luglio dalle 20:00 alle 23:00, tra il civico 11 e via Leonardo da Vinci, sospensione senso unico e istituzione doppio senso di marcia solo per residenti;

via PERPETUA, il 15 luglio, civico 30, restringimento per rinnovo allaccio rete gas;

via MACON, dal 16 al 18 luglio dalle 8:00 alle 18:00, civico 2, divieto di transito;

via NINO CASTELLI, il 17 luglio, civico 6, restringimento per rinnovo allaccio rete gas.

Vi segnaliamo infine, che in occasione del concerto di Simone Cristicchi di venerdì 18 luglio sono previsti il divieto di transito (compreso titolari di pass Ztl/Apu) dalle 20:30 alle 24:00 e il divieto di sosta con rimozione forzata dalle 19:00 alle 24:00 in piazza Garibaldi e via Nazario Sauro, nel tratto da Piazza Affari a Piazza Garibaldi. A questo collegamento il provvedimento viabilistico.

IL MERCATO IN CENTRO





mercoledì 16 luglio dalle 5:00 alle 15:00

via Cavour, nel tratto compreso tra via Cairoli e piazza Garibaldi, divieto di transito e la sospensione dei pass Ztl (eccetto residenti e attività di carico e scarico);

viale Costituzione in direzione lungo Lario Isonzo, all’altezza dell’ingresso all’area a parcheggio di piazza Mazzini, direzione obbligatoria dritto per i veicoli transitanti;

piazza Garibaldi, divieto di sosta con rimozione forzata e divieto di transito;

piazza Mazzini, area a parcheggio, eccetto area sosta residente fronte civici 13 e 3, divieto di sosta con rimozione forzata;

piazza Mazzini, dal civico 13 al civico 3, sospensione del senso unico di circolazione e istituzione del doppio senso di circolazione;

piazza Mazzini, nel tratto compreso tra il civico 15, piazza Garibaldi e l’area a parcheggio, divieto di transito;

via Nazario Sauro, divieto di sosta con rimozione forzata e sospensione della rilevazione degli accessi Ztl;

via Nazario Sauro, dal varco Ztl a piazza Garibaldi, divieto di transito;

via Roma, nel tratto compreso tra piazza XX Settembre e via Carlo Cattaneo, divieto di transito e sospensione dei pass Ztl (eccetto residenti e attività di carico e scarico);

via Roma, all’intersezione con via Carlo Cattaneo, obbligo di dare la precedenza e di svolta a sinistra.

Per maggiori informazioni, Comune di Lecco:

servizio viabilità – 0341 481316

servizio manutenzione – 0341 481371

Rielaborazione mappe © IperG 2025