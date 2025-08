MODIFICHE ALLA VIABILITÀ IN SETTIMANA A LECCO: LA MAPPA INTERATTIVA

LECCO – Il Comune di Lecco comunica le modifiche alla viabilità in programma nel periodo che va da lunedì 4 a domenica 10 agosto 2025:

via COMO, dal 4 al 5 agosto dalle 8:00 alle 18:00, da via Antonio Ghislanzoni a via Previati, inversione del senso di marcia e limite di velocità 30 km/h per lavori dell’impresa Bonacina Srl per conto di Lrh;

via ANTONIO GHISLANZONI, dal 4 al 5 agosto dalle 8:00 alle 18:00, civico 64, divieto di transito veicolare per lavori dell’impresa Bonacina Srl per conto di Lrh;

via ANTONIO GHISLANZONI, dal 4 al 5 agosto dalle 8:00 alle 18:00, tra il civico 62 e via Como e tra il civico 68 e via Antonio Corti, istituzione del doppio senso di marcia solo per residenti e attività produttive per lavori dell’impresa Bonacina Srl per conto di Lrh;

via ANTONIO GHISLANZONI, dal 4 al 5 agosto dalle 8:00 alle 18:00, tra via Como e via Antonio Corti, limite di velocità 30 km/h per lavori dell’impresa Bonacina Srl per conto di Lrh;

corso EMANUELE FILIBERTO, dal 4 al 14 agosto, civico 104, restringimento per lavori di riqualificazione dei marciapiedi a cura di impresa Redaelli Francesco Srl per conto del Comune di Lecco.

via SAN NICOLÒ, dal 5 al 7 agosto, altezza civico 4, restringimento per lavori di ripristino pavimentazione a cura di impresa Edil Lario Cad Srl per conto di Lereti;

via AGLIATI, il 6, 7 e 8 agosto dalle 8:30 alle 17:30, tra via Don Antonio Invernizzi e via dei Partigiani, istituzione del doppio senso di marcia solo per residenti e attività produttive e limite massimo di velocità 30 km/h, per lavori dell’impresa Elia Strade Srl per conto del Comune di Lecco;

via DEI PARTIGIANI, il 6, 7 e 8 agosto dalle 8:30 alle 17:30, tra il civico 52 e viale Adamello, divieto di transito veicolare per lavori dell’impresa Elia Strade Srl per conto del Comune di Lecco;

via IX FEBBRAIO, il 6, 7 e 8 agosto dalle 8:30 alle 17:30, per lavori dell’impresa Elia Strade Srl per conto del Comune di Lecco;

Vi segnaliamo che venerdì 8 agosto, per consentire lo svolgimento dell’evento Arco Festival, saranno istituiti il divieto di transito dalle 18:00 alle 22:00 e il divieto di sosta con rimozione forzata dalle 16:30 alle 22:00 in via Magenta, nel tratto compreso tra il civico 12 e via Tagliamento.

IL MERCATO IN CENTRO





mercoledì 6 agosto dalle 5:00 alle 15:00

via Cavour, nel tratto compreso tra via Cairoli e piazza Garibaldi, divieto di transito e la sospensione dei pass Ztl (eccetto residenti e attività di carico e scarico);

viale Costituzione in direzione lungo Lario Isonzo, all’altezza dell’ingresso all’area a parcheggio di piazza Mazzini, direzione obbligatoria dritto per i veicoli transitanti;

piazza Garibaldi, divieto di sosta con rimozione forzata e divieto di transito;

piazza Mazzini, area a parcheggio, eccetto area sosta residente fronte civici 13 e 3, divieto di sosta con rimozione forzata;

piazza Mazzini, dal civico 13 al civico 3, sospensione del senso unico di circolazione e istituzione del doppio senso di circolazione;

piazza Mazzini, nel tratto compreso tra il civico 15, piazza Garibaldi e l’area a parcheggio, divieto di transito;

via Nazario Sauro, divieto di sosta con rimozione forzata e sospensione della rilevazione degli accessi Ztl;

via Nazario Sauro, dal varco Ztl a piazza Garibaldi, divieto di transito;

via Roma, nel tratto compreso tra piazza XX Settembre e via Carlo Cattaneo, divieto di transito e sospensione dei pass Ztl (eccetto residenti e attività di carico e scarico);

via Roma, all’intersezione con via Carlo Cattaneo, obbligo di dare la precedenza e di svolta a sinistra.

sabato 9 agosto dalle 5:00 alle 15:00

via Camillo Benso Conte di Cavour, nel tratto compreso tra via Cairoli e piazza Giuseppe Garibaldi, sospensione del pass ZTL (eccetto residenti e attività);

viale Costituzione, direzione obbligatoria dritto in direzione Lungo Lario Isonzo all’altezza dell’ingresso dell’area a parcheggio di piazza Mazzini;

piazza degli Affari, divieto di sosta con rimozione forzata e divieto di transito;

piazza Giuseppe Garibaldi, divieto di sosta con rimozione forzata e divieto di transito;

Lungo Lario Isonzo, istituzione di due stalli di sosta per persone diversamente abili nello spazio riservato alla sosta bus e, in corrispondenza dell’intersezione con via Nazario Sauro, direzione obbligatoria dritta in entrambi i sensi di marcia;

piazza Mazzini, nell’area a parcheggio di piazza Mazzini e nel tratto compreso tra il civico 15 e piazza Garibaldi, divieto di sosta con rimozione forzata e divieto di transito;

via Nazario Sauro, divieto di sosta con rimozione forzata e divieto di transito e sospensione della rilevazione degli accessi ZTL;

via Roma, nel tratto compreso tra piazza XX Settembre e via Carlo Cattaneo, sospensione del pass ZTL (eccetto residenti e attività).

Per maggiori informazioni, Comune di Lecco:

servizio viabilità – 0341 481316

servizio manutenzione – 0341 481371

