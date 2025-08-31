MODIFICHE ALLA VIABILITÀ IN SETTIMANA A LECCO: LA MAPPA INTERATTIVA

LECCO – Il Comune di Lecco comunica le modifiche alla viabilità in programma nel periodo che va da lunedì 1 a domenica 7 settembre MESE 2025:

via NINO CASTELLI, civico 6, il 1° settembre, restringimento per isolamento presa rete gas;

via FIUME, altezza via Ugo Foscolo, dal 1° al 5 settembre, restringimento per sostituzione chiusino idrante;

via MENTANA, civico 95, dal 1° al 5 settembre, restringimento per sostituzione e rialzo chiusino fognatura;

via LORENZO BALICCO, civico 47, dal 1° al 5 settembre, restringimento per sostituzione e rialzo chiusino fognatura;

corso SAN MICHELE DEL CARSO, dal civico 20 al civico 41, dal 1° al 5 settembre, restringimento per sistemazione chiusini fognatura;

via GIUSEPPE BOVARA, dalle 20:00 del 2 settembre alle 6:00 del 3 settembre, divieto di transito veicolare nel tratto compreso tra largo Montenero e il civico 45 e sospensione rilevazione accessi da piazza Cermenati per realizzazione nuova postazione di videosorveglianza urbana;

via SONDRIO, dalle 8:00 alle 18:00 del 3 settembre, civico 8, divieto di transito per occupazione suolo pubblico;

via SONDRIO, dalle 8:00 alle 18:00 del 3 settembre, tra i civici 8 e 6 e nel tratto compreso tra il civico 7 e via Spirola, istituzione doppio senso di marcia e limite di 30 km/h per occupazione suolo pubblico;



via MASSIMO D’AZEGLIO, dalle 18:00 alle 23:00 mercoledì 3 settembre, civico 19, sarà istituito il divieto di transito, per dalla cena conviviale tra residenti

corso SAN MICHELE DEL CARSO, il 3 e 4 settembre, altezza corso Monte San Gabriele, restringimento per asfaltatura;

corso EMANUELE FILIBERTO, il 4 e 5 settembre, altezza civico 104, restringimento regolamentato tramite movieri per rifacimento marciapiede;

via APPIANI, 4 e 5 settembre dalle 7:00 alle 12:00, tratto da via Carlo Pizzi a corso Martiri della Liberazione, divieto di transito per ripristino post lavori realizzazione rete teleriscaldamento;

controviale di viale DANTE ALIGHIERI, 4 e 5 settembre dalle 13:00 alle 15:00, divieto di transito per ripristino post lavori realizzazione rete teleriscaldamento.

Ci sono modifiche alla viabilità determinate dai concerti di Sound Of Lecco sulla Lake Arena dal 2 al 7 settembre disponibili a questo collegamento.

IL MERCATO IN CENTRO





mercoledì 3 settembre dalle 5:00 alle 15:00

via Cavour, nel tratto compreso tra via Cairoli e piazza Garibaldi, divieto di transito e la sospensione dei pass Ztl (eccetto residenti e attività di carico e scarico);

viale Costituzione in direzione lungo Lario Isonzo, all’altezza dell’ingresso all’area a parcheggio di piazza Mazzini, direzione obbligatoria dritto per i veicoli transitanti;

piazza Garibaldi, divieto di sosta con rimozione forzata e divieto di transito;

piazza Mazzini, area a parcheggio, eccetto area sosta residente fronte civici 13 e 3, divieto di sosta con rimozione forzata;

piazza Mazzini, dal civico 13 al civico 3, sospensione del senso unico di circolazione e istituzione del doppio senso di circolazione;

piazza Mazzini, nel tratto compreso tra il civico 15, piazza Garibaldi e l’area a parcheggio, divieto di transito;

via Nazario Sauro, divieto di sosta con rimozione forzata e sospensione della rilevazione degli accessi Ztl;

via Nazario Sauro, dal varco Ztl a piazza Garibaldi, divieto di transito;

via Roma, nel tratto compreso tra piazza XX Settembre e via Carlo Cattaneo, divieto di transito e sospensione dei pass Ztl (eccetto residenti e attività di carico e scarico);

via Roma, all’intersezione con via Carlo Cattaneo, obbligo di dare la precedenza e di svolta a sinistra.

SS36 raccordo LECCO – VALSASSINA

Dal 25 agosto al 5 settembre dalle 21.00 alle 5.00, esclusi i giorni festivi e prefestivi, chiusura al traffico su rampe di ingresso e di uscita dal km 0+000 al km 1 +600, svincolo di Lecco Ospedale direzione Valsassina direzione Milano e direzione Lecco e svincolo via Poggi direzione Piani D’Erna e direzione Lecco. (Fonte ANAS)

Per maggiori informazioni, Comune di Lecco:

servizio viabilità – 0341 481316

servizio manutenzione – 0341 481371

