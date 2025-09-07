MODIFICHE ALLA VIABILITÀ IN SETTIMANA A LECCO: LA MAPPA INTERATTIVA

LECCO – Il Comune di Lecco comunica le modifiche alla viabilità in programma nel periodo che va da lunedì 8 a domenica 14 settembre:

via DEI PARTIGIANI, 8 e 9 settembre, tratto compreso tra il civico 98 e l’intersezione con via Agliati, restringimento per lavori di asfaltatura;

viale MONTEGRAPPA, 9 e 10 settembre, intersezione con via Tagliamento, restringimento regolamentato tramite movieri per allaccio rete elettrica;

via DIGIONE, il 10 settembre, altezza civico 13, restringimento regolamentato tramite movieri per nuovo allaccio acquedotto;

via RISORGIMENTO, dalle 20:00 del 10 settembre alle 6:00 dell’ 11 settembre, divieto di transito all’altezza dell’intersezione con via Monsignor Polvara, sospensione doppio senso di marcia e istituzione senso unico in via Monsignor Polvara, nel tratto compreso tra le vie Risorgimento e Turbada in direzione via Fiandra e in via Risorgimento, nel tratto compreso tra le vie del Roccolo e Tonio da Belledo in direzione via Belfiore e limite di 30 km/h nelle vie Monsignor Polvara, tratto tra via del Roccolo e via Turbada, e Risorgimento, tratto tra via Tonio da Belledo e via del Roccolo ;

via DEI PARTIGIANI, giorni 10, 11 e 12 settembre dalle 8.30 alle 17.30, tratto compreso tra il civico 52 e via Adamello divieto di transito, sospensione senso unico, per lavori di asfaltatura;

via AGLIATI, giorni 10, 11 e 12 settembre dalle 8.30 alle 17.30, nel tratto tra le vie Don Invernizzi e Partigiani, istituzione doppio senso di marcia solo per residenti e attività produttive e limite di 30 km/h, per lavori di asfaltatura;

via IX FEBBRAIO, giorni 10, 11 e 12 settembre dalle 8.30 alle 17.30, nel tratto compreso tra corso San Michele del Carso e via Pietro Micca, istituzione doppio senso di marcia solo per residenti e attività produttive e limite di 30 km/h, per lavori di asfaltatura;

via per ERNA, l’11 settembre dalle 8:00 alle ore 18:00, altezza civico 11, divieto di transito;

IL MERCATO IN CENTRO





Mercoledì 10 e sabato 13 settembre dalle 5:00 alle 15:00

via Cavour, nel tratto compreso tra via Cairoli e piazza Garibaldi, divieto di transito e la sospensione dei pass Ztl (eccetto residenti e attività di carico e scarico);

viale Costituzione in direzione lungo Lario Isonzo, all’altezza dell’ingresso all’area a parcheggio di piazza Mazzini, direzione obbligatoria dritto per i veicoli transitanti;

piazza Garibaldi, divieto di sosta con rimozione forzata e divieto di transito;

piazza Mazzini, area a parcheggio, eccetto area sosta residente fronte civici 13 e 3, divieto di sosta con rimozione forzata;

piazza Mazzini, dal civico 13 al civico 3, sospensione del senso unico di circolazione e istituzione del doppio senso di circolazione;

piazza Mazzini, nel tratto compreso tra il civico 15, piazza Garibaldi e l’area a parcheggio, divieto di transito;

via Nazario Sauro, divieto di sosta con rimozione forzata e sospensione della rilevazione degli accessi Ztl;

via Nazario Sauro, dal varco Ztl a piazza Garibaldi, divieto di transito;

via Roma, nel tratto compreso tra piazza XX Settembre e via Carlo Cattaneo, divieto di transito e sospensione dei pass Ztl (eccetto residenti e attività di carico e scarico);

via Roma, all’intersezione con via Carlo Cattaneo, obbligo di dare la precedenza e di svolta a sinistra.

