MODIFICHE ALLA VIABILITÀ IN SETTIMANA A LECCO: LA MAPPA INTERATTIVA

LECCO – Il Comune di Lecco comunica le modifiche alla viabilità in programma nel periodo che va da lunedì 15 a domenica 21 settembre 2025:

via ALLE FORNACI, il 15 settembre, altezza civico 11, restringimento regolamentato tramite movieri per rifacimento allaccio acquedotto;

via DEI PARTIGIANI, il 15 settembre dalle 8:30 alle 17:30, tra il civico 52 e via Adamello, divieto di transito per lavori di asfaltatura;

via AGLIATI, il 15 settembre dalle 8:30 alle 17:30, tra via Don Invernizzi e via dei Partigiani, sospensione senso unico e istituzione doppio senso di marcia solo per residenti e attività produttive e limite di 30 km/h per lavori di asfaltatura;

via NOVE FEBBRAIO, il 15 settembre dalle 8:30 alle 17:30, tra corso San Michele del Carso e via Pietro Micca, sospensione senso unico e istituzione doppio senso di marcia solo per residenti e attività produttive e limite di 30 km/h per lavori di asfaltatura;

via RISORGIMENTO, dalle 20:00 del 15 settembre alle 6:00 del 16 settembre, intersezione con via Monsignor Giuseppe Polvara, divieto di transito veicolare nel tratto;

via RISORGIMENTO, dalle 20:00 del 15 settembre alle 6:00 del 16 settembre, da via Risorgimento a via Turbada, sospensione doppio senso di marcia e istituzione senso unico in direzione via Turbada;

via MONSIGNOR GIUSEPPE POLVARA, dalle 9:00 del 16 settembre alle 18:00 del 25 settembre, intersezione con via Turbada, divieto di transito veicolare;

via MONSIGNOR GIUSEPPE POLVARA, dalle 9:00 del 16 settembre alle 18:00 del 25 settembre, tra via Risorgimento e via Turbada, sospensione doppio senso di marcia e istituzione senso unico in direzione via Fiandra;

via TURBADA, dalle 9:00 del 16 settembre alle 18:00 del 25 settembre, tra via Tonio da Belledo e via Monsignor Giuseppe Polvara, sospensione doppio senso di marcia e istituzione senso unico;

via FRANCESCO NULLO, dalle 9:00 del 15 settembre alle 19:00 del 26 settembre, tra il parcheggio della Società Canottieri e via Raffaello Sanzio, divieto di transito veicolare e pedonale;

via NINO CASTELLI, il 19 settembre, civico 6, restringimento per isolamento presa rete gas.

Vi segnaliamo infine che, in occasione delle celebrazioni della chiesa di Santa Maria Assunta in Rancio dei giorni 14, 21 e 28 settembre sono previste diverse modifiche alla viabilità disponibili a questo collegamento.

mercoledì 17 settembre dalle 5:00 alle 15:00

via Cavour, nel tratto compreso tra via Cairoli e piazza Garibaldi, divieto di transito e la sospensione dei pass Ztl (eccetto residenti e attività di carico e scarico);

viale Costituzione in direzione lungo Lario Isonzo, all’altezza dell’ingresso all’area a parcheggio di piazza Mazzini, direzione obbligatoria dritto per i veicoli transitanti;

piazza Garibaldi, divieto di sosta con rimozione forzata e divieto di transito;

piazza Mazzini, area a parcheggio, eccetto area sosta residente fronte civici 13 e 3, divieto di sosta con rimozione forzata;

piazza Mazzini, dal civico 13 al civico 3, sospensione del senso unico di circolazione e istituzione del doppio senso di circolazione;

piazza Mazzini, nel tratto compreso tra il civico 15, piazza Garibaldi e l’area a parcheggio, divieto di transito;

via Nazario Sauro, divieto di sosta con rimozione forzata e sospensione della rilevazione degli accessi Ztl;

via Nazario Sauro, dal varco Ztl a piazza Garibaldi, divieto di transito;

via Roma, nel tratto compreso tra piazza XX Settembre e via Carlo Cattaneo, divieto di transito e sospensione dei pass Ztl (eccetto residenti e attività di carico e scarico);

via Roma, all’intersezione con via Carlo Cattaneo, obbligo di dare la precedenza e di svolta a sinistra.

