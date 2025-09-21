MODIFICHE ALLA VIABILITÀ IN SETTIMANA A LECCO: LA MAPPA INTERATTIVA

LECCO – Il Comune di Lecco comunica le modifiche alla viabilità in programma nel periodo che va da lunedì 22 a domenica 28 settembre 2025:

via NAZARIO SAURO, il 22 settembre, civico 19, restringimento per riparazione dispersione acqua;

corso MARTIRI DELLA LIBERAZIONE, il 22 settembre, intersezione via Corti, restringimento regolamentato tramite movieri per allaccio rete elettrica;

corso MARTIRI DELLA LIBERAZIONE, dal 22 al 24 settembre, intersezione via Maggiore, restringimento regolamentato tramite movieri per posa rete gas;

via ACHILLE GRANDI, dal 22 al 26 settembre, civico 15, restringimento per lavori di realizzazione rete teleriscaldamento;

via BALICCO, dal 22 al 26 settembre, civico 47, restringimento per sostituzione e rialzo chiusino fognatura;

via FIUME, dal 22 al 26 settembre, intersezione via Ugo Foscolo, restringimento per sostituzione chiusino;

via MENTANA, dal 22 al 26 settembre, altezza civico 95, restringimento per sostituzione e rialzo chiusino fognatura;

corso SAN MICHELE DEL CARSO, dal 22 al 26 settembre, tratto dal civico 20 al civico 41, restringimento per sistemazione chiusini fognatura;

via MONSIGNOR GIUSEPPE POLVARA, dalle 9:00 del 23 settembre alle 18:00 del 25 ottobre, tratto compreso tra via Turbada e via Fiandra, sospensione doppio senso di marcia e istituzione senso unico in direzione via Fiandra;

corso PROMESSI SPOSI, dal 24 al 26 settembre, tratto compreso tra via Lamarmora e via Fabio Filzi, restringimento regolamentato tramite movieri per allaccio rete elettrica;

viale ADAMELLO, il 25 settembre, intersezione con corso Matteotti, restringimento per nuovo allaccio acquedotto;

via DEI PESCATORI, il 25 settembre, altezza civico 55, restringimento regolamentato tramite movieri per allaccio rete elettrica;

via MALPENSATA, il 26 settembre dalle 9:00 alle 18:30, tra i civici 19 e 21, divieto di transito;

via TRENTO, il 29 settembre dalle 8:30 alle 17:00, intersezione via Capodistria, divieto di transito.

IL MERCATO IN CENTRO





mercoledì 24 settembre dalle 5:00 alle 15:00

via Cavour, nel tratto compreso tra via Cairoli e piazza Garibaldi, divieto di transito e la sospensione dei pass Ztl (eccetto residenti e attività di carico e scarico);

viale Costituzione in direzione lungo Lario Isonzo, all’altezza dell’ingresso all’area a parcheggio di piazza Mazzini, direzione obbligatoria dritto per i veicoli transitanti;

piazza Garibaldi, divieto di sosta con rimozione forzata e divieto di transito;

piazza Mazzini, area a parcheggio, eccetto area sosta residente fronte civici 13 e 3, divieto di sosta con rimozione forzata;

piazza Mazzini, dal civico 13 al civico 3, sospensione del senso unico di circolazione e istituzione del doppio senso di circolazione;

piazza Mazzini, nel tratto compreso tra il civico 15, piazza Garibaldi e l’area a parcheggio, divieto di transito;

via Nazario Sauro, divieto di sosta con rimozione forzata e sospensione della rilevazione degli accessi Ztl;

via Nazario Sauro, dal varco Ztl a piazza Garibaldi, divieto di transito;

via Roma, nel tratto compreso tra piazza XX Settembre e via Carlo Cattaneo, divieto di transito e sospensione dei pass Ztl (eccetto residenti e attività di carico e scarico);

via Roma, all’intersezione con via Carlo Cattaneo, obbligo di dare la precedenza e di svolta a sinistra.

Per maggiori informazioni, Comune di Lecco:

servizio viabilità – 0341 481316

servizio manutenzione – 0341 481371

