MODIFICHE ALLA VIABILITÀ IN SETTIMANA A LECCO: LA MAPPA INTERATTIVA

LECCO – Il Comune di Lecco comunica le modifiche alla viabilità in programma nel periodo che va da lunedì XX a domenica XX MESE 2025:

CLICCA SUI SIMBOLI DELLE MAPPE PER VEDERE LA VIA INTERESSATA,

via FRANCESCO NULLO, proroga fino alle 19:00 del 4 ottobre, tratto compreso tra il parcheggio “Canottieri” e la via Raffaello Sanzio, divieto di transito veicolare e pedonale;

via TRENTO, il 29 settembre dalle 8:30 alle 17:00, altezza intersezione via Capodistria, divieto di transito;

via COL DI LANA, dal 29 settembre al 2 ottobre, tratto compreso tra via Pastrengo e via alle Fucine, restringimento regolamentato tramite movieri per nuovo allaccio rete elettrica;

via RAFFAELLO SANZIO, dalle 8:00 del 29 settembre alle 19:00 del 18 ottobre, senso unico di marcia in direzione via Leonardo da Vinci e limite di 30 Km/h;

via MAGGIORE, dalle 18:00 del 30 settembre alle 18:00 del 31 ottobre, tra corso Carlo Alberto e piazza del Pesce, divieto di transito;

via GAETANA AGNESI, il 1° ottobre, civico 1, restringimento per rinnovo allaccio rete gas;

via DEL SARTO, il 2 e 3 ottobre, civico 14, restringimento per rinnovo allaccio rete gas.

IL MERCATO IN CENTRO





mercoledì 1° ottobre dalle 5:00 alle 15:00

via Cavour, nel tratto compreso tra via Cairoli e piazza Garibaldi, divieto di transito e la sospensione dei pass Ztl (eccetto residenti e attività di carico e scarico);

viale Costituzione in direzione lungo Lario Isonzo, all’altezza dell’ingresso all’area a parcheggio di piazza Mazzini, direzione obbligatoria dritto per i veicoli transitanti;

piazza Garibaldi, divieto di sosta con rimozione forzata e divieto di transito;

piazza Mazzini, area a parcheggio, eccetto area sosta residente fronte civici 13 e 3, divieto di sosta con rimozione forzata;

piazza Mazzini, dal civico 13 al civico 3, sospensione del senso unico di circolazione e istituzione del doppio senso di circolazione;

piazza Mazzini, nel tratto compreso tra il civico 15, piazza Garibaldi e l’area a parcheggio, divieto di transito;

via Nazario Sauro, divieto di sosta con rimozione forzata e sospensione della rilevazione degli accessi Ztl;

via Nazario Sauro, dal varco Ztl a piazza Garibaldi, divieto di transito;

via Roma, nel tratto compreso tra piazza XX Settembre e via Carlo Cattaneo, divieto di transito e sospensione dei pass Ztl (eccetto residenti e attività di carico e scarico);

via Roma, all’intersezione con via Carlo Cattaneo, obbligo di dare la precedenza e di svolta a sinistra.

Per maggiori informazioni, Comune di Lecco:

servizio viabilità – 0341 481316

servizio manutenzione – 0341 481371

Rielaborazione mappe © IperG 2025