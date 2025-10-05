MODIFICHE ALLA VIABILITÀ IN SETTIMANA A LECCO: LA MAPPA INTERATTIVA

LECCO – Il Comune di Lecco comunica le modifiche alla viabilità in programma nel periodo che va da lunedì 6 a domenica 12 ottobre 2025:

CLICCA SUI SIMBOLI DELLE MAPPE PER VEDERE LA VIA INTERESSATA,

via DON GIOVANNI MINZONI, il 6 ottobre dalle 8:00 alle 12:30, tratto compreso tra i civici 17 e 19, divieto di transito per occupazione suolo pubblico;

via MARSALA, il 6 ottobre dalle 9:00 alle ore 12:30, altezza civico 10, divieto di transito eccetto residenti e attività commerciali per il raggiungimento degli accessi carrai da via Caldone;

via MARSALA, il 6 ottobre dalle 9:00 alle ore 12:30, nel tratto compreso tra l’intersezione con via Caldone e il civico 14, sospensione senso unico di marcia;

via CALDONE, il 6 ottobre dalle 9:00 alle ore 12:30, nel tratto compreso tra l’intersezione con via Rimembranza e il civico 19, sospensione senso unico di marcia per occupazione suolo pubblico;

via MASACCIO, il 6 e 7 ottobre dalle 8:30 alle 18:00, intersezione via Tonio da Belledo, divieto di transito;

Lungolario LUIGI CADORNA, dal 6 ottobre al 7 novembre dalle 8:00 alle 18:00, escluse le giornate di sabato e domenica, tratto compreso tra via Malpensata e via Fratelli Calvi, senso unico alternato regolamentato mediante impianto semaforico e limite di 30 km/h;

via LUERA, il 10 ottobre, altezza civico 49, restringimento per allaccio fibra ottica.

IL MERCATO IN CENTRO





mercoledì 8 ottobre dalle 5:00 alle 15:00

via Cavour, nel tratto compreso tra via Cairoli e piazza Garibaldi, divieto di transito e la sospensione dei pass Ztl (eccetto residenti e attività di carico e scarico);

viale Costituzione in direzione lungo Lario Isonzo, all’altezza dell’ingresso all’area a parcheggio di piazza Mazzini, direzione obbligatoria dritto per i veicoli transitanti;

piazza Garibaldi, divieto di sosta con rimozione forzata e divieto di transito;

piazza Mazzini, area a parcheggio, eccetto area sosta residente fronte civici 13 e 3, divieto di sosta con rimozione forzata;

piazza Mazzini, dal civico 13 al civico 3, sospensione del senso unico di circolazione e istituzione del doppio senso di circolazione;

piazza Mazzini, nel tratto compreso tra il civico 15, piazza Garibaldi e l’area a parcheggio, divieto di transito;

via Nazario Sauro, divieto di sosta con rimozione forzata e sospensione della rilevazione degli accessi Ztl;

via Nazario Sauro, dal varco Ztl a piazza Garibaldi, divieto di transito;

via Roma, nel tratto compreso tra piazza XX Settembre e via Carlo Cattaneo, divieto di transito e sospensione dei pass Ztl (eccetto residenti e attività di carico e scarico);

via Roma, all’intersezione con via Carlo Cattaneo, obbligo di dare la precedenza e di svolta a sinistra.

Per maggiori informazioni, Comune di Lecco:

servizio viabilità – 0341 481316

servizio manutenzione – 0341 481371

Rielaborazione mappe © IperG 2025