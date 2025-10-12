MODIFICHE ALLA VIABILITÀ IN SETTIMANA A LECCO: LA MAPPA INTERATTIVA

LECCO – Il Comune di Lecco comunica le modifiche alla viabilità in programma nel periodo che va da lunedì 13 a domenica 19 ottobre 2025:

via BERSAGLIO, Il 13 ottobre dalle 8:00 alle 13:00, tratto compreso tra il civico 5 e l’intersezione con via ai Pini, divieto di transito per trasporto gru di cantiere;

strada DELLA MANDRIA, dal 15 al 22 ottobre dalle 8:00 alle 12:00 e dalle 13:00 alle 17:00, divieto di transito veicolare e pedonale per realizzazione opere di stabilizzazione;

via DON ANTONIO MASCARI, il 17 ottobre, altezza civico 1, restringimento per manutenzione rete acquedotto;

via ANTONIO FOGAZZARO, Il 17 ottobre dalle 9:00 alle 12:00, da piazza Antonio Dell’Oro a corso Giacomo Matteotti, istituzione doppio senso di marcia solo per residenti e attività produttive e limite di 30 km/h per smontaggio parapetti;

via MONSIGNOR LUIGI MONETA, Il 17 ottobre dalle 9:00 alle 12:00, altezza civico 1, divieto di transito veicolare per smontaggio parapetti;

mercoledì 15 ottobre dalle 5:00 alle 15:00

via Cavour, nel tratto compreso tra via Cairoli e piazza Garibaldi, divieto di transito e la sospensione dei pass Ztl (eccetto residenti e attività di carico e scarico);

viale Costituzione in direzione lungo Lario Isonzo, all’altezza dell’ingresso all’area a parcheggio di piazza Mazzini, direzione obbligatoria dritto per i veicoli transitanti;

piazza Garibaldi, divieto di sosta con rimozione forzata e divieto di transito;

piazza Mazzini, area a parcheggio, eccetto area sosta residente fronte civici 13 e 3, divieto di sosta con rimozione forzata;

piazza Mazzini, dal civico 13 al civico 3, sospensione del senso unico di circolazione e istituzione del doppio senso di circolazione;

piazza Mazzini, nel tratto compreso tra il civico 15, piazza Garibaldi e l’area a parcheggio, divieto di transito;

via Nazario Sauro, divieto di sosta con rimozione forzata e sospensione della rilevazione degli accessi Ztl;

via Nazario Sauro, dal varco Ztl a piazza Garibaldi, divieto di transito;

via Roma, nel tratto compreso tra piazza XX Settembre e via Carlo Cattaneo, divieto di transito e sospensione dei pass Ztl (eccetto residenti e attività di carico e scarico);

via Roma, all’intersezione con via Carlo Cattaneo, obbligo di dare la precedenza e di svolta a sinistra.

