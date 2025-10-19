MODIFICHE ALLA VIABILITÀ IN SETTIMANA A LECCO: LA MAPPA INTERATTIVA

LECCO – Il Comune di Lecco comunica le modifiche alla viabilità in programma nel periodo che va da lunedì 20 a domenica 26 ottobre 2025:

via CORNO MEDALE, dal 20 al 24 ottobre, dal civico 2 all’intersezione con via Monte Sabotino civico 19, restringimento regolamentato tramite movieri per realizzazione collegamento fibra ottica;

via GORIZIA, dal 20 al 24 ottobre, tratto dal civico 2 al civico 12, restringimento regolamentato tramite movieri per realizzazione collegamento fibra ottica;

via LEONARDO DA VINCI, dal 20 al 24 ottobre, intersezione via Raffaello Sanzio, restringimento regolamentato tramite movieri per lavori di realizzazione rete teleriscaldamento;

via MARSALA, lunedì 20 e venerdì 24 ottobre dalle 8:30 alle 12:30, divieto di transito ad esclusione dei residenti e attività commerciali per il raggiungimento degli accessi carrai per esecuzione opere edili;

via MARSALA, lunedì 20 e venerdì 24 ottobre dalle 8:30 alle 12:30, tra l’intersezione con via Caldone e il civico 14, sospensione senso unico di marcia per esecuzione opere edili;

via CALDONE, lunedì 20 e venerdì 24 ottobre dalle 8:30 alle 12:30, tra l’intersezione con via Rimembranza e il civico 19, sospensione senso unico di marcia per esecuzione opere edili;

via ALESSANDRO OLIVIERI, il 21 ottobre dalle 9:00 alle ore 12:30, tratto compreso tra i civici 4 e 6, divieto di transito per riparazione guasto su cabina secondaria;

via ANTONIO PILONI, dal 27 al 31 ottobre, altezza civico 1, restringimento regolamentato tramite movieri per realizzazione collegamento fibra ottica.

via TIMAVO, dal 27 al 31 ottobre, tratto dal civico 4 all’intersezione con via ai Monti, restringimento regolamentato tramite movieri per realizzazione collegamento fibra ottica;

via MONSIGNOR POLVARA, proroga lavori fino alle ore 18:00 del 7 novembre, nel tratto compreso tra le vie Turbada e Fiandra, sospensione doppio senso di marcia e istituzione senso unico in direzione via Fiandra;

IL MERCATO IN CENTRO





mercoledì 22 ottobre dalle 5:00 alle 15:00

via Cavour, nel tratto compreso tra via Cairoli e piazza Garibaldi, divieto di transito e la sospensione dei pass Ztl (eccetto residenti e attività di carico e scarico);

viale Costituzione in direzione lungo Lario Isonzo, all’altezza dell’ingresso all’area a parcheggio di piazza Mazzini, direzione obbligatoria dritto per i veicoli transitanti;

piazza Garibaldi, divieto di sosta con rimozione forzata e divieto di transito;

piazza Mazzini, area a parcheggio, eccetto area sosta residente fronte civici 13 e 3, divieto di sosta con rimozione forzata;

piazza Mazzini, dal civico 13 al civico 3, sospensione del senso unico di circolazione e istituzione del doppio senso di circolazione;

piazza Mazzini, nel tratto compreso tra il civico 15, piazza Garibaldi e l’area a parcheggio, divieto di transito;

via Nazario Sauro, divieto di sosta con rimozione forzata e sospensione della rilevazione degli accessi Ztl;

via Nazario Sauro, dal varco Ztl a piazza Garibaldi, divieto di transito;

via Roma, nel tratto compreso tra piazza XX Settembre e via Carlo Cattaneo, divieto di transito e sospensione dei pass Ztl (eccetto residenti e attività di carico e scarico);

via Roma, all’intersezione con via Carlo Cattaneo, obbligo di dare la precedenza e di svolta a sinistra.

