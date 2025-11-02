MODIFICHE ALLA VIABILITÀ IN SETTIMANA A LECCO: LA MAPPA INTERATTIVA

LECCO – Il Comune di Lecco comunica le modifiche alla viabilità in programma nel periodo che va da lunedì 3 a domenica 9 novembre 2025:

CLICCA SUI SIMBOLI DELLE MAPPE PER VEDERE LA VIA INTERESSATA,

viale VALSUGANA, il 3 novembre, civico 4, restringimento per posa pozzetto;

via GIORGIO ENRICO FALK, Il 21 novembre dalle 8:00 del 3 novembre alle 17:30, civico 1, divieto di transito;

controviale LUNGOLARIO CESARE BATTISTI, il 3 novembre dalle 8:00 alle 12:00, tra il civico 13 e l’intersezione con via Torri Tarelli, divieto di transito per occupazione suolo pubblico;

corso MARTIRI DELLA LIBERAZIONE, dal 5 al 7 novembre, civico 94, restringimento regolamentato tramite movieri per spostamento e potenziamento impianto;

via MASACCIO, il 6 e 7 novembre, intersezione via Tonio da Belledo, restringimento per realizzazione accesso carraio;

via ANTONIO GHISLANZONI, il 7 e il 13 novembre dalle 6:00 alle 7:00, tratto compreso tra i civici 24 e 28, divieto di transito per occupazione suolo pubblico.

IL MERCATO IN CENTRO



mercoledì 5 novembre dalle 5:00 alle 17:00

via Camillo Benso Conte di Cavour, nel tratto compreso tra via Cairoli e piazza Giuseppe Garibaldi, sospensione del pass ZTL (eccetto residenti e attività);

viale Costituzione, direzione obbligatoria dritto in direzione Lungo Lario Isonzo all’altezza dell’ingresso dell’area a parcheggio di piazza Mazzini;

piazza degli Affari, divieto di sosta con rimozione forzata e divieto di transito;

piazza Giuseppe Garibaldi, divieto di sosta con rimozione forzata e divieto di transito;

Lungo Lario Isonzo, istituzione di due stalli di sosta per persone diversamente abili nello spazio riservato alla sosta bus e, in corrispondenza dell’intersezione con via Nazario Sauro, direzione obbligatoria dritta in entrambi i sensi di marcia;

piazza Mazzini, nell’area a parcheggio di piazza Mazzini e nel tratto compreso tra il civico 15 e piazza Garibaldi, divieto di sosta con rimozione forzata e divieto di transito;

via Nazario Sauro, divieto di sosta con rimozione forzata e divieto di transito e sospensione della rilevazione degli accessi ZTL;

via Roma, nel tratto compreso tra piazza XX Settembre e via Carlo Cattaneo, sospensione del pass ZTL (eccetto residenti e attività);

Per maggiori informazioni, Comune di Lecco:

servizio viabilità – 0341 481316

servizio manutenzione – 0341 481371

Rielaborazione mappe © IperG 2025