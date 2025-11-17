MODIFICHE ALLA VIABILITÀ IN SETTIMANA A LECCO: LA MAPPA INTERATTIVA

LECCO – Il Comune di Lecco comunica le modifiche alla viabilità in programma nel periodo che va da lunedì 17 a domenica 23 novembre 2025:
CLICCA SUI SIMBOLI DELLE MAPPE PER VEDERE LA VIA INTERESSATA:
via FRATELLI CAIROLI, il 17 novembre dalle 9:00 alle 17:00, tra i civici 10 e 24, divieto di transito per montaggio gru di cantiere;
via CAMILLO BENSO CONTE DI CAVOUR, il 17 novembre dalle 9:00 alle 17:00, tra piazza Giuseppe Garibaldi e via Fratelli Cairoli, sospensione senso unico e istituzione doppio senso di marcia per montaggio gru di cantiere;
via ASPROMONTE, dal 17 al 20 novembre, civico 4, restringimento per collegamento fibra;
via PIETRO MICCA, dal 17 al 21 novembre dalle 8:00 alle 17:00, tratto tra il civico 14 e l’intersezione con corso Monte Santo, divieto di transito per realizzazione cameretta di riduzione pressione;
corso CARLO ALBERTO, dalle 22:00 del 18 novembre alle 6:00 del 19 novembre e dalle 22:00 del 19 novembre alle 6:00 del 20 novembre, tra via della Pergola e corso Emanuele Filiberto, divieto di transito in corsia direzione Bergamo per operazioni di attività edilizia;
via DON SERAFINO MORAZZONE, il 19 novembre dalle 9:00 alle 18:00, civico 8, divieto di transito per riparazione perdita idrica;
via GORIZIA, il 20 novembre, civico 38, restringimento per dispersione acqua su allacciamento;
via GIOTTO, il 20 e 21 novembre dalle 8:00 alle 17:00, tra il civico 61 e l’intersezione con via Turbada, divieto di transito per intervento di ripristino asfalto;
via GIORGIO ENRICO FALK, dalle 17:30 del 21 novembre alle 17:30 del 28 novembre, civico 1, proroga divieto di transito per rifacimento pozzetto Snam.
Per maggiori informazioni, Comune di Lecco:
servizio viabilità – 0341 481316
servizio manutenzione – 0341 481371
Rielaborazione mappe © IperG 2025