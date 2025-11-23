MODIFICHE ALLA VIABILITÀ IN SETTIMANA A LECCO: LA MAPPA INTERATTIVA

LECCO – Il Comune di Lecco comunica le modifiche alla viabilità in programma nel periodo che va da lunedì 24 a domenica 30 novembre 2025:

via BUOZZI BRUNO, dalle 8:00 del 24 novembre alle 18:00 del 30 dicembre, chiusura raccordo di ingresso verso Via Don Giovanni Ticozzi dall’attraversamento ciclopedonale, chiusura raccordo in direzione Via Don Giovanni Ticozzi all’altezza svincolo di ingresso alla rampa SS 36 direzione Milano e obbligo per i veicoli provenienti dalle rampe SS 36 di proseguire verso Via Don Giovanni Ticozzi;

via FRATELLI FIGINI, dalle 8:00 del 24 novembre alle 18:00 del 30 dicembre, da Via Macon a Via Carlo Mauri, istituzione senso unico di marcia nel tratto in direzione corso Carlo Alberto e limite di 30 Km/h;

corso MARTIRI DELLA LIBERAZIONE, dalle 9:00 del 24 novembre alle 18:00 del 26 novembre, altezza civico 149, senso unico alternato regolamentato mediante impianto semaforico e limite di 30 km/h per sistemazione chiusino rumoroso;

via MARCO D’OGGIONO, dal 24 novembre al 3 dicembre, tra il civico 22 e il civico 24, restringimento per lavori di realizzazione nuova rete di teleriscaldamento;

via CARLO CATTANEO, il 25 novembre dalle 5:00 alle 9:00, Il civico 25, divieto di transito per sosta autogrù e scarico materiale;

via CARLO CATTANEO, il 25 novembre dalle 5:00 alle 9:00, nei tratti tra i civici 10-14 e 20-46, sospensione senso unico e istituzione doppio senso di marcia per sosta autogrù e scarico materiale;

viale FILIPPO TURATI, dalle 21:00 del 27 novembre alle 6:00 del 28 novembre, tra il civico 3 e via Col di Lana, divieto di transito per intervento di riasfaltatura;

via SALITA DEI BRAVI, il 27 novembre dalle 10:00 alle 11:00, intersezione con il Sagrato di Don Abbondio, divieto di transito per posizionamento autocarro con gru sollevatrice;

via SALITA DEI BRAVI, il 27 novembre dalle 10:00 alle 11:00, tra il civico 3 e l’intersezione con viale Montegrappa, sospensione senso unico e istituzione doppio senso di marcia nel tratto compreso per posizionamento autocarro con gru sollevatrice.

