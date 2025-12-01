MODIFICHE ALLA VIABILITÀ IN SETTIMANA A LECCO: LA MAPPA INTERATTIVA

LECCO – Il Comune di Lecco comunica le modifiche alla viabilità in programma nel periodo che va da lunedì 1 a domenica 7 dicembre 2025:

via ANTONIO BONAITI, tra i civici 8 e 55, divieto di transito per proroga lavori fino alle 17:00 del 12 dicembre;

lungolario LUIGI CADORNA, dalle 8:00 alle 18:00 dall’1 al 19 dicembre escluse le giornate di sabato e domenica, tratto compreso tra via Malpensata e via Fratelli Calvi, senso unico alternato regolamentato mediante impianto semaforico e limite di 30 km/h per rifacimento caditoie;

via FEDERICO BORROMEO, il 2 dicembre, altezza civico 11, restringimento per rinnovo allaccio acquedotto;

via MARSALA, il 3 dicembre dalle 8.30 alle 12.30, altezza civico 10, divieto di transito ad esclusione dei residenti e attività commerciali per il raggiungimento degli accessi carrai che dovrà avvenire da via Caldone;

via MARSALA, il 3 dicembre dalle 8.30 alle 12.30, tra l’intersezione con via Caldone e il civico 14, sospensione senso unico di marcia per occupazione suolo;

via CALDONE, il 3 dicembre dalle 8.30 alle 12.30, tra l’intersezione con via Rimembranza e il civico 19, sospensione senso unico di marcia nel tratto compreso per occupazione suolo;

via DON SERAFINO MORAZZONE, il 4 dicembre dalle 9:00 alle 18:00, altezza civico 8, divieto di transito per riparazione perdita idrica;

via GAETANO PREVIATI, il 4 dicembre dalle 9:00 alle 12:00, tra i civici 15/A e 46/C, divieto di transito veicolare per posizionamento piattaforma aerea.

via GAETANO PREVIATI, il 4 dicembre dalle 9:00 alle 12:00, tra il civico 46/C e via Como e tra il civico 15/A e via Corti, sospensione senso unico e istituzione doppio senso di marcia per posizionamento piattaforma aerea.

via GAETANO PREVIATI, il 4 dicembre dalle 9:00 alle 12:00, tra le vie Como e Corti, istituzione limite di 30 Km/h e istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata per posizionamento piattaforma aerea.

