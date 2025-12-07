MODIFICHE ALLA VIABILITÀ IN SETTIMANA A LECCO: LA MAPPA INTERATTIVA

LECCO – Il Comune di Lecco comunica le modifiche alla viabilità in programma nel periodo che va da lunedì 8 a domenica 14 dicembre 2025:
corso GIACOMO MATTEOTTI, il 9 dicembre, civico 94, restringimento per dispersione acqua;
via ALESSIO OLIVIERI, il 9 dicembre dalle 7:00 alle 19:00, tra i civici 4 e 6, per occupazione suolo, divieto di transito veicolare;
corso MONTE ORTIGARA, il 9 e 10 dicembre, tra il civico 26/A e l’intersezione con via Ramello, restringimento regolamentato tramite movieri per allacciamento rete bassa tensione;
via GORIZIA, il 10 dicembre, civico 42, restringimento per dispersione acqua;
via MONTELUNGO, l’11 dicembre, civico 15, restringimento per nuovo allacciamento;
via DELL’ISOLA, il 12 dicembre dalle 7:00 alle 17:30, tra i civici 3/A e 11, divieto di transito veicolare per occupazione suolo;
via DELL’ISOLA, il 12 dicembre dalle 7:00 alle 17:30, tra il civico 12 e via Varese, istituzione doppio senso di marcia per occupazione suolo.
Per maggiori informazioni, Comune di Lecco:
servizio viabilità – 0341 481316
servizio manutenzione – 0341 481371
