MODIFICHE ALLA VIABILITÀ IN SETTIMANA A LECCO: LA MAPPA INTERATTIVA

LECCO – Il Comune di Lecco comunica le modifiche alla viabilità in programma nel periodo che va da lunedì 22 a domenica 28 dicembre 2025:

CLICCA SUI SIMBOLI DELLE MAPPE PER VEDERE LA VIA INTERESSATA:

via CADUTI LECCHESI A FOSSOLI, dal 22 al 24 dicembre, civico 8, restringimento per collegamento fibra ottica;

via LUIGI DA PORTO, il 23 dicembre dalle 8:00 alle 18:00, civico 5, divieto di transito per modifica impianto.

In occasione dell’iniziativa “IN CAMMINO VERSO LA LUCE: processione per rivivere la natività di Gesù” di mercoledì 24 dicembre è previsto il divieto di transito dalle 19:30 alle 21:00, limitatamente al tempo strettamente necessario al transito della processione religiosa, in:

  • via Giorgio Enrico Falk,
  • piazza Sant’Antonio,
  • corso Monte San Gabriele, tratto da piazza Sant’Antonio a via Quarto,
  • via Quarto,
  • via Pasquale Fumagalli,
  • via Pio Galli,
  • via privata Ai Ronchi
  • via San Giovanni Bosco, fino alla Parrocchia di Santa Maria Assunta.

Dalle 17.30 alle 20.30 in via Giorgio Enrico Falk nell’area antistante la chiesa di Sant’Antonio e dalle 18:30 alle 23:00 in via San Giovanni Bosco nell’area antistante la Chiesa di Santa Maria Assunta, è istituito il divieto di sosta con rimozione forzata.
Provvedimento viabilistico a questo collegamento.

In occasione della processione “Presepe Vivente” di mercoledì 24 dicembre è istituito il divieto di transito a partire dalle 17:30, limitatamente al tempo strettamente necessario al transito della processione, in:

  • piazza Manzoni,
  • via Roma,
  • piazza XX Settembre,
  • piazza Mario Cermenati
  • sagrato della Basilica di San Nicolò.

Provvedimento viabilistico a questo collegamento.

Per maggiori informazioni, Comune di Lecco:
servizio viabilità – 0341 481316
servizio manutenzione – 0341 481371
Rielaborazione mappe © IperG 2025