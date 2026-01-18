MODIFICHE ALLA VIABILITÀ IN SETTIMANA A LECCO: LA MAPPA INTERATTIVA

LECCO – Il Comune di Lecco comunica le modifiche alla viabilità in programma nel periodo che va da lunedì 19 a domenica 25 gennaio 2026:
via GAETANO DONIZZETTI, dal 19 al 23 gennaio, intersezione via Gioacchino Rossini, restringimento per realizzazione collegamento fibra;
corso MARTIRI DELLA LIBERAZIONE, dal 19 al 23 gennaio, intersezione via Antonio Corti, restringimento per ripristino cavo guasto;
via SAN NICOLÒ, il 23 gennaio, altezza civico 11, restringimento regolato da movieri per realizzazione pozzetto e allaccio rete elettrica.
Per maggiori informazioni, Comune di Lecco:
servizio viabilità – 0341 481316
servizio manutenzione – 0341 481371
