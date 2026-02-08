MODIFICHE ALLA VIABILITÀ IN SETTIMANA A LECCO: LA MAPPA INTERATTIVA

LECCO – Il Comune di Lecco comunica le modifiche alla viabilità in programma nel periodo che va da lunedì 9 a domenica 15 febbraio2026.
CLICCA SUI SIMBOLI DELLE MAPPE PER VEDERE, LA VIA INTERESSATA
via CANTARELLI, dalle 9.00 alle 18.30 del 9 febbraio, altezza intersezione via Rosselli divieto di transito, revoca senso unico e istituzione doppio senso di marcia per residenti e attività produttive e limite di 30 km/h in via Rosselli, tratto compreso tra le vie Don Pozzi e Cantarelli e in via Cantarelli nel tratto compreso tra le vie Rosselli e Ponte Alimasco e tratto compreso tra il civico 9 e via Pascoli per eliminazione perdita gas (in caso di maltempo i lavori verranno rimandati al giorno 10 o 11 febbraio);
via PASCOLI, dalle 9.00 alle 18.30 del 9 febbraio, tratto compreso tra le vie Don Pozzi e Ugo Merlini, revoca senso unico di marcia e istituzione senso unico alternato regolato da movieri per eliminazione perdita gas (in caso di maltempo i lavori verranno rimandati al giorno 10 o 11 febbraio);
via BAINSIZZA, dalle 8.30 alle 17.30 del 9 febbraio, altezza civico 36, divieto di transito e sospensione senso unico e istituzione doppio senso di marcia per residenti e attività produttive per riparazione perdita acqua;
via FIUME, il 9 febbraio, altezza civico 15, restringimento della sede stradale per nuovo allaccio fognario;
via MICHELANGELO, dal 9 al 13 febbraio, altezza civico 22, restringimento per posa tubo interrato;
viale TONALE, dal 9 al 13 febbraio, altezza civico 27, restringimento per posa armadio;
servizio viabilità – 0341 481316
servizio manutenzione – 0341 481371
Rielaborazione mappe © IperG 2026