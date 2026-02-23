MODIFICHE ALLA VIABILITÀ IN SETTIMANA A LECCO: LA MAPPA INTERATTIVA

LECCO – Il Comune di Lecco comunica le modifiche alla viabilità in programma nel periodo che va da lunedì 23 febbraio a domenica 1 marzo 2026:

via ANTONIO BONAITI, il 23 febbraio dalle 8:30 alle 17:30, altezza del civico 51, divieto di transito per un intervento di riparazione per dispersione acqua;

via DON SERAFINO MORAZZONE, il 23 febbraio dalle 10:00 alle 16:00, altezza del civico 61, divieto di transito per esecuzione opere edili;

via GRAZIANO TUBI, il 25 febbraio dalle 7:00 alle 14:00, all’altezza del civico 1, divieto di transito per occupazione suolo pubblico per smontaggio gru di cantiere;

via GRAZIANO TUBI, il 25 febbraio dalle 7:00 alle 14:00, tra il civico 2 e via XI Febbraio, sospensione senso unico di marcia e istituzione senso unico alternato regolato da movieri e limite di 30 km/h per occupazione suolo pubblico per smontaggio gru di cantiere;

via MARSALA, il 25 febbraio dalle 8:30 alle 17:30, divieto di transito ad esclusione dei residenti e attività commerciali per il raggiungimento degli accessi carrai che dovrà avvenire da via Caldone,

via MARSALA, il 25 febbraio dalle 8:30 alle 17:30, tra via Caldone e il civico 14, sospensione senso unico di marcia;

via CALDONE, il 25 febbraio dalle 8:30 alle 17:30, tra via Rimembranza e il civico 19, sospensione senso unico di marcia per esecuzione opere edili;

ponte JOHN FITZGERALD KENNEDY, dal 25 al 29 febbraio, restringimento regolamentato tramite movieri per lavori di realizzazione nuova rete teleriscaldamento;

via ADDA, dal 25 al 29 febbraio, restringimento regolamentato tramite movieri per lavori di realizzazione nuova rete teleriscaldamento;

corso BERGAMO, il 26 febbraio, altezza civico 120, restringimento regolamentato da movieri per riparazione perdita idrica;

via LUERA, il 26 febbraio, altezza civico 45, restringimento regolamentato da movieri per lavori di nuovo allaccio fibra ottica;

viale ADAMELLO, il 26 febbraio, altezza civici 1 e 5, restringimento regolamentato da movieri per lavori di nuovo allaccio fibra ottica;

via GALILEO GALILEI, il 26 febbraio, altezza civico 17, restringimento regolamentato da movieri per lavori di nuovo allaccio fibra ottica;

via GAUDENZIO FERRARIO, il 27 febbraio, altezza civico 16, restringimento regolamentato tramite movieri per un intervento di allaccio rete idrica;

via GRAZIANO TUBI, il 27 febbraio dalle 7:00 alle 17:00, altezza civico 1, divieto di transito per occupazione suolo pubblico per lavori di asfaltatura;

via GRAZIANO TUBI, il 27 febbraio dalle 7:00 alle 17:00, tra il civico 2 e via XI Febbraio, sospensione senso unico di marcia e istituzione senso unico alternato regolato da movieri e limite di 30 km/h per occupazione suolo pubblico per lavori di asfaltatura.

Per maggiori informazioni, Comune di Lecco:

servizio viabilità – 0341 481316

servizio manutenzione – 0341 481371

