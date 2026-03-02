MODIFICHE ALLA VIABILITÀ IN SETTIMANA A LECCO: LA MAPPA INTERATTIVA

LECCO – Il Comune di Lecco comunica le modifiche alla viabilità in programma nel periodo che va da lunedì 2 a domenica 8 marzo 2026.
CLICCA SUI SIMBOLI DELLE MAPPE PER VEDERE LA VIA INTERESSATA
ponte KENNEDY, dal 25 febbraio al 3 maggio, restringimento regolamentato tramite movieri per lavori di realizzazione nuova rete teleriscaldamento;
viale TURATI, dalle 8:00 alle 17:00 del 2 marzo, altezza civico 3, divieto di transito per posizionamento autogru;
via GORIZIA, dalle 9:00 del 2 marzo alle 17:00 del 1° maggio, tratto compreso tra il civico 25 e via Monte Sabotino, divieto di transito pedonale;
vicolo CHIUSO, dalle 9:00 del 2 marzo alle 17:00 del 28 marzo, altezza intersezione con via del Sarto, divieto di transito veicolare e pedonale;
via ANTONIO CORTI, 2 e 3 marzo, altezza civico 17, restringimento regolamentato da movieri per riparazione perdita su tubazione;
via SASSI, dal 2 al 15 marzo, restringimento regolamentato da movieri per lavori di ripristino pavimentazione in porfido;
via TOMMASO CAMPANELLA, dalle 9:00 del 2 marzo alle 17:00 del 16 maggio, tratto compreso tra via Ramello e corso Monte San Gabriele, divieto di transito pedonale;
via DELLA PERGOLA, dalle 22:00 del 5 marzo alle 6:00 del 6 marzo, altezza civico 55, divieto di transito corsia direzione Bergamo, tratto compreso tra via Igualada e corso Carlo Alberto per riparazione perdita idrica;
via BERSAGLIO, il 6 marzo dalle 8:00 alle 18:00 , altezza civico 7, divieto di transito per realizzazione nuovo allaccio acquedotto.
MERCATO IN CENTRO
Torna il mercato in centro, attenzione ai divieti, mercoledì 4 marzo dalle 5:00 alle 15:00, sotto la mappa redatta dal Comune di Lecco (clicca sopra per ingrandire).
Per maggiori informazioni, Comune di Lecco:
servizio viabilità – 0341 481316
servizio manutenzione – 0341 481371
Rielaborazione mappe © IperG 2025