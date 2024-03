MODIFICHE ALLA VIABILITÀ QUESTA SETTIMANA IN CITTÀ: LA MAPPA INTERATTIVA

LECCO – Il Comune di Lecco comunica le modifiche alla viabilità in programma nel periodo che va da lunedì 26 a domenica 31 marzo 2024.

via BELFIORE, dalle 18:00 del 22 marzo alle 18:00 del 5 aprile, da via Achille Grandi a via Risorgimento, per lavori di sostituzione tubazione rete idrica, senso unico di marcia verso via dell’Eremo, obbligo di svolta a destra per i veicoli da via Achille Grandi su via Belfiore, obbligo di svolta a sinistra per i veicoli da via Belfiore su via Achille Grandi;

via LAZZARETTO, il 25 e 26 marzo, altezza civico 4, restringimento per lavori di rinnovo allaccio rete idrica;

corso GIACOMO MATTEOTTI, il 25 e 26 marzo, altezza civici 94 e 96, restringimento regolamentato tramite movieri per riparazione rete idrica ;

via GRAZIANO TUBI, dal 25 al 29 marzo, restringimento per lavori di ripristino definitivo della sede stradale;

via BELFIORE, dalle 8:00 del 25 marzo alle 19:00 del 29 marzo, per costruzione rete di teleriscaldamento, obbligo di direzione diritto in direzione ascendente;

via GIOVANNI AMENDOLA, il 26 marzo, altezza civico 55, restringimento per lavori di riparazione rete idrica;

via BELVEDERE, il 26 marzo, altezza civico 34, restringimento regolamentato tramite movieri per lavori di riparazione rete idrica;

via CARLO VERCELLONI, dalle 8:30 alle 17:00 del 26 marzo, altezza civici 1 e 3, per smontaggio gru, divieto di transito veicolare e pedonale e sospensione senso unico di marcia con istituzione di doppio senso di circolazione solo per residenti e attività produttive;

via CARLO MAURI, dalle 8:30 alle 17:00 del 26 marzo, nel tratto tra l’intersezione con via Mentana e l’area di cantiere, per smontaggio gru, divieto di transito veicolare e pedonale e sospensione senso unico di marcia con istituzione di doppio senso di circolazione solo per residenti e attività produttive;

via MENTANA, dalle 8:30 alle 17:00 del 26 marzo, nel tratto tra i civici 25 e 49, per smontaggio gru, divieto di transito veicolare e pedonale e sospensione senso unico di marcia con istituzione di doppio senso di circolazione solo per residenti e attività produttive;

via AMILCARE PONCHIELLI, il 27 e 28 marzo, restringimento regolamentato tramite movieri per rinnovo allaccio alla rete idrica;

via GIOACCHINO ROSSINI, il 27 e 28 marzo dalle 8:00 alle 18:00, altezza civico 23, divieto di accesso veicolare per sostituzione tratto fognatura idrica in via Rossini;

via GIOVAN BATTISTA GRASSI, il 28 e 29 marzo, restringimento regolamentato tramite movieri per lavori di riparazione rete idrica in orario diurno e notturno;

corso MONTE SAN GABRIELE, il 28 e 29 marzo, restringimento regolamentato tramite movieri per lavori di scavo posa rete fibra ottica;

piazza MANZONI, il 28 e 29 marzo, fino al controviale di viale Dante, restringimento per lavori di scavi saggi rete teleriscaldamento;

via PADRE DOMENICO MAZZUCCONI, il 28 e 29 marzo e il 2 aprile dalle 8:00 alle 17:00, tratto tra il civico 71 all’intersezione con corso Monte San Gabriele, divieto di transito per lavori di scavo posa rete fibra ottica;

via TAGLIAMENTO, il 29 marzo, altezza civico 11, restringimento regolamentato tramite movieri per lavori di rinnovo allaccio rete idrica;

via FRATELLI ROSSELLI, il 29 marzo, altezza civico 4, restringimento per lavori di rinnovo allaccio alla rete idrica;

via FRATELLI BANDIERA, dalle 8:30 alle 17:00 del 29 marzo, nel tratto compreso tra i civici 25 e 49, per smontaggio gru, divieto di transito e sospensione senso unico di marcia e istituzione doppio senso di circolazione solo per residenti e attività produttive;

via CARLO VERCELLONI, dalle 8:30 alle 17:00 del 29 marzo, per smontaggio gru, divieto di transito e sospensione senso unico di marcia e istituzione doppio senso di circolazione solo per residenti e attività produttive;

via MENTANA, dalle 8:30 alle 17:00 del 29 marzo, per smontaggio gru, divieto di transito e sospensione senso unico di marcia e istituzione doppio senso di circolazione solo per residenti e attività produttive;

corso MONTE ORTIGARA, il 29 e 30 marzo, altezza civico 37, restringimento regolamentato tramite movieri per riparazione perdita idrica in orario notturno.

Per lo svolgimento della processione “Via Crucis”, il 30 marzo, sarà istituito il divieto di transito, limitatamente al tempo strettamente necessario al transito dei partecipanti, in piazza Cappuccini, via Santo Stefano, via delle Caviate, Lungolario Piave, Lungolario IV Novembre, Lungolario Luigi Cadorna, Lungolario Battisti e piazza Cermenati (Basilica di San Nicolò).

mercoledì 27 marzo dalle 5:00 alle 15:00

via Cavour, nel tratto compreso tra via Cairoli e piazza Garibaldi, divieto di transito e la sospensione dei pass Ztl (eccetto residenti e attività di carico e scarico);

viale Costituzione in direzione lungo Lario Isonzo, all’altezza dell’ingresso all’area a parcheggio di piazza Mazzini, direzione obbligatoria dritto per i veicoli transitanti;

piazza Garibaldi, divieto di sosta con rimozione forzata e divieto di transito;

piazza Mazzini, area a parcheggio, eccetto area sosta residente fronte civici 13 e 3, divieto di sosta con rimozione forzata;

piazza Mazzini, dal civico 13 al civico 3, sospensione del senso unico di circolazione e istituzione del doppio senso di circolazione;

piazza Mazzini, nel tratto compreso tra il civico 15, piazza Garibaldi e l’area a parcheggio, divieto di transito;

via Nazario Sauro, divieto di sosta con rimozione forzata e sospensione della rilevazione degli accessi Ztl;

via Nazario Sauro, dal varco Ztl a piazza Garibaldi, divieto di transito;

via Roma, nel tratto compreso tra piazza XX Settembre e via Carlo Cattaneo, divieto di transito e sospensione dei pass Ztl (eccetto residenti e attività di carico e scarico);

via Roma, all’intersezione con via Carlo Cattaneo, obbligo di dare la precedenza e di svolta a sinistra.

Per maggiori informazioni, Comune di Lecco:

servizio viabilità – 0341 481316

servizio manutenzione – 0341 481371

