MOLTENO BATTE SASSARI E LA SCAVALCA IN VETTA ALLA A SILVER DI PALLAMANO

MOLTENO – Prestazione tutta cuore per l’HC San Giorgio Salumificio Riva Molteno che infligge la prima sconfitta stagionale al Verdeazzurro Sassari (29-27) e vola in vetta alla classifica del Girone A di Serie A Silver. Gli uomini di coach Danilo Gagliardi Junior salgono ora a quota 13 punti in graduatoria, scavalcando proprio i sardi.

.

La cronaca: pronti via, la sblocca Nicolò Garroni sul lato sinistro, ma Renato Ribeiro impatta. Grande equilibrio nei primi minuti con i sassaresi che provano a premere e il Molteno che alza il muro difensivo. È il solito Ribeiro a trovare la via della porta, mentre gli oronero si affidano a un ispirato Davide Campestrini per il sorpasso (7-6). Buon momento per i brianzoli con Alessandro De Angelis, Nicholas Trost e Garroni su rigore per il 10-8. Potrebbe allungare ulteriormente il Molteno, ma Riccardo Bonanomi e Jacopo Cioni sbattono contro un attento Marco Munda. Alza la testa il Verdeazzurro con la coppia di portoghesi formata da Joao De Sousa e Ribeiro (11-12). Il Salumificio Riva non ci sta e prima pareggia con Leonardo Colombo, poi sorpassa con Tommaso Crippa e ancora Garroni (14-12). Mai domi i sardi che accorciano allo scadere con Andrea Mazzone (14-13 lo score di fine primo tempo).

.

Al rientro in campo è tutto un monologo oronero con un break di 4-0 che vale il 18-13. Gli ospiti si affidano a Francesco Cherosu per creare problemi alla difesa brianzola e tornano a due lunghezze (18-16). Il Molteno però si esalta con una serie di parate spettacolari di Emiliano Alfarano, mentre in attacco allunga con Garroni e De Angelis (21-17). I sassaresi cercano una reazione con Mazzone e Ribeiro, ma Colombo e De Angelis si portano fino al più cinque (24-19). Il Verdeazzurro non vuole regalare nulla e si riavvicina con Luigi Bianco e Cherosu (25-23). Alfarano abbassa la saracinesca e Colombo lancia i suoi fino al 28-24 a tre minuti dalla sirena. Gli ospiti si buttano avanti a testa bassa, ma è De Angelis a chiuderla a 20 secondi dal termine sul 29-26. Finale di 29-27 per il Molteno che adesso tornerà in campo sabato 13 dicembre alle 19:30 in casa del San Vito Marano per l’ultima gara del 2025.

.

SALUMIFICIO RIVA MOLTENO-VERDEAZZURRO SASSARI 29-27

Parziale primo tempo 14-13

–

SALUMIFICIO RIVA MOLTENO: Alfarano, Bonanomi 1, Campestrini 3, Chirivì, Cioni, L.Colombo 6, R.Crippa 1, T.Crippa 1, De Angelis 7, Garroni 8, Mella, Mera Llumitax 1, Redaelli, Riva, Tagni, Trost 1.

All.: Gagliardi Junior



VERDEAZZURRO SASSARI: Bianco 3, Casu, Cherosu 2, Delogu, Gomenyuk, De Sousa 4, Guerrero 2, Idili, Mazzone 9, Melidoro, Munda, Mura, Ribeiro 7, Sanna, Tall, Venerdini.

All.: Canu

–

Arbitri: Tramontini e Sicher