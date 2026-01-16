MOLTENOBRONGIO, L’ATTIVITÀ DI BASE AL CENTRO DEL PROGETTO

MOLTENO – L’attività di base rappresenta il vero cuore pulsante del progetto MoltenoBrongio, un percorso costruito con attenzione per accompagnare bambini e bambine nei primi anni di pratica calcistica, mettendo al centro crescita, divertimento ed educazione. La società ha scelto di investire con convinzione sul settore giovanile iniziale, considerandolo il fondamento imprescindibile per formare non solo buoni calciatori, ma soprattutto ragazzi consapevoli e persone responsabili.

Dalla scuola calcio prendono avvio le prime esperienze con il pallone, in un ambiente sereno, sicuro e stimolante, dove il gioco diventa lo strumento principale di apprendimento. Le attività sono pensate per favorire una crescita armoniosa, rispettando i tempi di sviluppo di ogni bambino e valorizzando le capacità individuali, senza forzature e con grande attenzione all’aspetto ludico.

Il progetto coinvolge complessivamente nove squadre dell’attività di base, suddivise in cinque formazioni Pulcini e quattro Esordienti, permettendo a un numero elevato di giovani atleti di partecipare in modo attivo e continuativo. Gli allenamenti, programmati due volte alla settimana per due ore, sono strutturati con esercitazioni progressive che uniscono tecnica di base, coordinazione motoria e capacità relazionali.

Un aspetto centrale del lavoro è lo sviluppo delle abilità motorie e coordinative, ritenute fondamentali nelle prime fasi del percorso calcistico. Le sedute includono giochi, percorsi e situazioni di gioco che stimolano equilibrio, agilità, percezione dello spazio e controllo del corpo, creando basi solide per il futuro sportivo dei ragazzi.

Lo staff tecnico, composto da allenatori qualificati e professionisti in scienze motorie, opera in modo coordinato seguendo una metodologia condivisa. Particolare attenzione è riservata anche alla formazione dei portieri, grazie alla presenza di allenatori dedicati alle categorie Pulcini ed Esordienti, che garantiscono un percorso specifico e adeguato all’età.

Accanto agli aspetti tecnici, il MoltenoBrongio promuove con forza i valori educativi dello sport: rispetto delle regole e degli avversari, collaborazione, impegno, spirito di squadra e fair play. Il campo diventa così un luogo di crescita personale, dove imparare a stare insieme, ad affrontare le difficoltà e a condividere successi ed errori.

Il fine settimana offre ulteriori occasioni di formazione attraverso campionati federali, tornei e amichevoli, momenti fondamentali per mettere in pratica quanto appreso durante la settimana. Tra le esperienze più significative, quelle di confronto con realtà strutturate come l’AlbinoLeffe, che hanno permesso ai giovani atleti di vivere partite di alto valore tecnico ed educativo.

In questo contesto si inserisce anche il riconoscimento come Centro Tecnico della Calcio Lecco, che rappresenta un valore aggiunto al percorso già avviato, offrendo ulteriori stimoli e opportunità di crescita, senza però snaturare l’identità del progetto MoltenoBrongio.

Un’impostazione chiara e coerente che conferma la società come una realtà attenta e organizzata, capace di costruire il futuro partendo dalle basi, nel segno di un calcio pensato prima di tutto per i giovani.

