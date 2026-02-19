‘MOLTO IN COMUNE’: OK IL PROGETTO DI DISABILITY MANAGEMENT IN ENTI LOCALI

LECCO – Alla Casa della Carità di Lecco il convegno conclusivo del progetto “Molto in Comune”, iniziativa della Provincia di Lecco dedicata alla promozione del disability management all’interno degli enti locali. L’incontro, aperto dai saluti della presidente Alessandra Hofmann, del consigliere Antonio Leonardo Pasquini e del sottosegretario regionale Mauro Piazza, ha evidenziato l’impegno della Provincia nel fornire ai Comuni strumenti e formazione per migliorare l’inclusione lavorativa delle persone con disabilità.

Durante i lavori Mauro Buzzi e Haydèe Longo della Federazione Disability Management (FE.D.MAN) hanno illustrato i risultati del primo anno del progetto, arricchiti da testimonianze dirette di dipendenti e amministrazioni partecipanti. A seguire, una tavola rotonda ha approfondito il ruolo strategico del disability manager nella pubblica amministrazione, con interventi di esperti del mondo accademico, sanitario e istituzionale.

Alla prima edizione hanno aderito 21 Comuni per un totale di 31 partecipanti: Abbadia Lariana, Ballabio, Barzago, Barzanò, Barzio, Bulciago, Casargo, Casatenovo, Cassina Valsassina, Colico, Cremeno, Galbiate, Lierna, Lomagna, Malgrate, Merate, Monticello Brianza, Osnago, Perledo, Premana, Viganò. Sono stati organizzati 10 incontri formativi (30 ore complessive), effettuate 50 consulenze nei municipi e avviati 98 tirocini extracurriculari nel 2025, di cui 27 presso Comuni e 55 nelle scuole. Alla luce dei positivi risultati e dell’ampia partecipazione – che ha coinvolto amministrazioni locali e la Comunità Montana Valsassina, Valvarrone, Val d’Esino e Riviera – la Provincia di Lecco ha annunciato una seconda edizione del progetto, con l’obiettivo di ampliare la rete e potenziare le azioni di supporto alle amministrazioni.

A oggi negli enti locali della provincia di Lecco sono presenti 64 dipendenti con disabilità.

Nel 2025 il Servizio Collocamento mirato della Provincia di Lecco ha attivato 98 tirocini extracurriculari: 27 nei Comuni, 55 nelle scuole, 16 in altri enti pubblici.

Attività di formazione: 10 incontri (30 ore) per il personale dei Comuni.