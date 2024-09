MONDIALI DI ARRAMPICATA SPORTIVA, ORO PER LA MANDELLESE ALICE MARCELLI NELLO SPEED U16

GUIYANG (CINA) – Si sono conclusi questo weekend i Campionati Mondiali Giovanili di arrampicata sportiva in Cina. Nella Rock Climbing Hall di Guiyang ha risuonato l’Inno di Mameli, grazie alla splendida vittoria di Alice Marcelli, neo Campionessa Mondiale di Speed per la categoria Under 16.

In qualifica ha segnato il 4° miglior tempo (8,30”) accedendo così di diritto alla fase finale. Agli ottavi di finale ha superato l’avversaria statunitense, ai quarti la rivale giapponese, in semifinale ha avuto la meglio sulla hongkonghese Chen e in finale ha sconfitto l’atleta di casa Wang.

Per la quindicenne lecchese, in forza ai Ragni di Lecco, un grandissimo successo che conferma il suo talento …

