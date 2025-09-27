MONDIALI DI TRIAL: DEL PERO E BELTRANI TRASCINANO L’ITALIA AL BRONZO

CANFRANC – Gli atleti lecchesi Luca Del Pero e Lorenzo Beltrami hanno contribuito alla conquista, da parte dell’Italia, della medaglia di bronzo a squadre ai campionati mondiali di corsa in montagna nella prova di short trail, disputata sui Pirenei a Canfranc, in Spagna.

I due atleti lecchesi hanno gareggiato con la nazionale azzurra su un percorso di 44,5 chilometri e 3660 metri di dislivello, caratterizzato da quattro salite principali, con la vetta più alta raggiunta a 2572 metri sulla cima La Moleta.

Del Pero, classe 1997 e membro degli Sky Lario Runners di Galbiate, ha ottenuto un eccellente sesto posto, tagliando il traguardo in 4h56’57”. Beltrami, 30 anni e in forza al Recastello Radici Group di Mandello, ha chiuso dodicesimo in 5h00’40” tra 198 concorrenti.

La vittoria individuale è andata al francese Frédéric Tranchand in 4h42’10”, che ha trascinato la Francia all’argento a squadre. Il podio per nazioni è stato completato dalla Spagna, con l’Italia che ha ottenuto il bronzo grazie anche agli ottimi piazzamenti di Davide Magnini (8° in 4h57’42”) e Lorenzo Rota Martir (10° in 4h58’54”).

Del Pero ha mantenuto una posizione stabile tra i primi dieci per la maggior parte della gara, migliorando nell’ultima salita fino a raggiungere il sesto posto che ha difeso fino al traguardo. Beltrami, partito più indietro, ha guadagnato posizioni nella seconda parte di gara, terminando con un’ottima rimonta fino al dodicesimo posto.