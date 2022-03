GRIGNA MERIDIONALE – Due feriti, recuperati in elicottero, nel pomeriggio sulla Grignetta. Il Soccorso alpino si è mobilitato dopo le 14 per un 60enne caduto nei pressi del bivacco Ferrario e, in codice giallo, trasportato all’ospedale ‘Manzoni’ di Lecco. Poco dopo le 15 elicottero e squadre del Cnsas al Belvedere dei Piani Resinelli, nei pressi della nuova passerella, per un 32enne che sarebbe scivolato. Anche in questo caso un codice giallo e il ricovero al pronto soccorso di Lecco.