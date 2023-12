LECCO – Il 23 dicembre grande affluenza in sede U.O.E.I per lo scambio degli Auguri con la tradizionale e gustosa trippa. Un gruppo di soci è arrivato nella sede dopo aver risalito la ferrata Gamma 1 in notturna. Durante la serata è stato donato ai presenti un bellissimo calendario illustrato con tutte le attività del 2024. Il presidente ha scritto una lettera ai soci ed amici con le premesse del nuovo anno che sarà impegnativo e ricco di iniziative per il gruppo.