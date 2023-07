MILANO – Dopo il grande successo dell’estate 2022, ritorna il progetto “Famiglie e Giovani in Montagna – Estate 2023 in Rifugio (#FG4M)” promosso da CAI Lombardia, Assorifugi e il Consiglio di Regione Lombardia: i ragazzi under 16 avranno la possibilità di vivere l’esperienza di dormire in un rifugio alpino gratuitamente. Le prenotazioni saranno aperte dall’8 luglio al 24 settembre 2023, salvo esaurimento budget disponibile.

Il progetto prevede una soggiorno in mezza pensione gratuita per i giovani under 16 in uno dei rifugi aderenti al progetto, in presenza di un familiare accompagnatore pagante per il medesimo trattamento. Ogni singolo giovane potrà richiedere al massimo due pernottamenti gratuiti. Il progetto è aperto a tutti, soci e non soci del Club Alpino Italiano.

Coloro che desiderano partecipare al progetto dovranno consultare il sito del Gruppo Regionale Lombardia alla pagina “Famiglie e Giovani”, dove troveranno la lista dei rifugi aderenti all’interno del form di iscrizione. Dovranno verificare la disponibilità del rifugio scelto telefonando direttamente al Rifugio, e poi iscriversi attraverso il form presente sul sito del Gruppo Regionale Lombardia. In fase di prenotazione, verificare se il Rifugio aderisce al progetto solo per i giorni infrasettimanali o senza limiti.

Il richiedente riceverà via mail la copia del modulo di richiesta inserito (Google Form) con i dati trasmessi, dovrà stamparlo e consegnarlo firmato al Gestore del rifugio prescelto. Il gestore dovrà apporre il timbro del rifugio e la firma per convalida del servizio di mezza pensione (cena, pernottamento e colazione) per bambini e giovani fino a 16 anni.