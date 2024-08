MONTAGNA DESERTIFICATA. UNCEM: “VIA FRANCESE CONTRO LO SPOPOLAMENTO”

TORINO – “Antidoto all’abbandono dei piccoli Comuni d’Italia, alla loro desertificazione, sono le cooperative di comunità, le Green Communities, Polis di Poste e tutti i Centri multiservizio, le Associazioni fondiarie. Così le comunità locali, gli Enti insieme contrastano la crisi e la fragilità economica, sociale, demografica, climatica. 200 Comuni in Italia senza un negozio e un bar, 500 a rischio. La legge 158/2017 sui piccoli Comuni già aveva anticorpi e soluzioni. Così come la legge 97/1994 sulla montagna. Non sono finora state attuate. Ecco perché guardare al modello francese, con 8 miliardi di euro investiti nei prossimi cinque anni nel Piano France Ruralité non è esterofilia …

> CONTINUA A LEGGERE su VALSASSINANEWS